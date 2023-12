Bundesliga - Union Berlin könnte in der Silvesternacht früh starten

1 Fachmann. Möglicherweise muss Union Berlin wegen der Weihnachtspause eine Woche pausieren. Wie Trainer Nenad Bjelica am Dienstag sagte, prüfe er die Möglichkeit einer Rückkehr zum Training am 28. Dezember. Diese Variante basiert noch immer auf den Plänen seines im November abgelösten Vorgängers Urs Fischer.

Der Knackpunkt liegt auch darin, ob die Fußball-Bundesligisten am 30. Dezember auf Freundschaftsgegner treffen können. Zuvor hatte Belica ursprünglich geplant, das Training am 2. Januar wieder aufzunehmen. Eine Entscheidung soll nach dem letzten Spiel des Jahres gegen den 1. FC Köln am Mittwoch (18.30 Uhr, Sky) fallen. Die Spieler können am nächsten Tag in den Urlaub fahren. Bjelica selbst wollte die Feiertage mit seiner Familie zu Hause in Klagenfurt feiern.

Auf jeden Fall wird Union die gesamte Vorbereitung in Berlin absolvieren. An Trainingslager – insbesondere im Ausland – war nicht zu denken. „Dann müssen wir den Start der Bundesliga verschieben“, sagte Bjelica. Es hilft nicht, sich in so kurzer Zeit an das Klima zu gewöhnen. Union Berlin wird das Fußballjahr 2024 am 13. Januar auswärts in Freiburg eröffnen. Sechs Tage später startet die Rückrunde gegen den FSV Mainz 05.

Quelle: www.stern.de