International - UNICEF-Fotos 2023: Mädchen spielen im Schatten des Krieges

Das jährliche Foto von UNICEF beleuchtet die kindliche Freude über Russlands Krieg in der Ukraine. Das Siegerfoto des polnischen Fotografen Patryk Jaracz zeigt drei Mädchen auf einer Wiese in der Westukraine. Einer von ihnen lernt Fahrradfahren, während im Hintergrund eine schwarze Rauchwolke aus einem Öldepot aufsteigt. Das Gewinnerfoto wurde am Donnerstag in Berlin bekannt gegeben.

Elke Büdenbender, UNICEF-Gönnerin und Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, sagte, Harach habe „eine sehr berührende Szene eingefangen, aber der Kontrast ist sehr deprimierend.“ „Der Krieg hängt wie eine dunkle Wolke über dem Alltag der Kinder.“ Dennoch zeigt er Hoffnung.

Der zweite Preis ging an den deutschen Fotografen Oliver Weiken, der Kinderarbeit in Afghanistan fotografierte. Der dritte Preis ging an die in Russland geborene Natalya Saprunova, die Kinder der indigenen Bevölkerung Russlands fotografierte. Darüber hinaus werden sieben weitere Berichte gewürdigt, darunter eine Fotoserie der Diabetikerwarnhündin Enya und ihres Besitzers Johannes (11).

In diesem nicht öffentlich zugänglichen internationalen Wettbewerb wählt UNICEF Deutschland jährlich Fotos und Fotoreportagen aus, die die Persönlichkeiten und Lebenssituationen von Kindern auf herausragende Weise dokumentieren. Die Fotos sind seit Anfang Februar im Willy-Brandt-Haus in Berlin öffentlich zugänglich.

Informationen zum UNICEF-Foto des Jahres Ein Nachmittag über das UNICEF-Foto des Jahres 2023

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de