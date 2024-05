Ungewöhnlicher Tornado-Ausbruch in den Vereinigten Staaten: Ein genauerer Blick

Eine Reihe von Tornados hat in den USA Verwüstungen angerichtet, wobei seit dem 25. April in Salt Lake City jeden Tag mindestens ein Tornado registriert wurde. Dies hat zu einer zweiwöchigen Serie geführt, in der Hunderte dieser Tornados aufgetreten sind.

Normalerweise sind April und Mai die tornadoreichsten Monate in den USA (die als Tornado-Hotspot der Erde gelten), aber die jüngste Serie war besonders außergewöhnlich. Bevor die Serie begann, lagen die USA bei der Zahl der Tornados zurück. Mit rund 300 gemeldeten Tornados hat das Land nun jedoch die üblichen Werte übertroffen.

Experten, die die Berichte und Schäden der einzelnen Tornados auswerten, haben bisher über 200 Tornados in diesem Zeitraum bestätigt.

Ein besonders tornadoreicher Tag war der 26. April, an dem sich ein Drittel aller gemeldeten Fälle ereignete, hauptsächlich in den Plains. An diesem Tag gab es 62 bestätigte Tornados, darunter einige starke EF3-Tornados, die in Nebraska und Iowa Verwüstungen anrichteten und einen Todesfall verursachten.

Nach Angaben der National Oceanic and Atmospheric Administration trafen zu Beginn der Serie über 100 Tornados das Heartland und verursachten Schäden in Höhe von einer Milliarde Dollar. Der Rest des Aprils war von einer ungewöhnlich hohen Zahl von Tornados geprägt: Mehr als 300 trafen mehr als ein Dutzend Staaten östlich der Rocky Mountains, was die zweithöchste Zahl von Tornados bedeutet, die je in einem Monat verzeichnet wurde.

Mehrere Orte wurden während dieser Serie mehr als einmal von Tornados getroffen oder bedroht. Barnsdall, Oklahoma, ist das deutlichste Beispiel dafür. Eine Stadt, die am 1. April von einem EF1-Tornado heimgesucht wurde, wurde einen Monat später erneut von einem EF4-Tornado mit Windgeschwindigkeiten von 165 bis 175 mph getroffen. Dies führte zu erheblichen Sachschäden und mindestens einem Todesopfer.

EF4- und EF5-Tornados (die unglaublich selten und tödlich sind) sind zwar keine Seltenheit, aber in dieser Serie gab es bereits zwei davon. Der erste ereignete sich am 27. April in Marietta, Oklahoma, wo ein Mensch ums Leben kam und es der erste EF4-Tornado in den USA seit über einem Jahr war.

Auch der Monat Mai trug seinen Teil zu dieser Serie bei, denn am 6. Mai herrschte ein seltenes Unwetterrisiko der Stufe 5 von 5. Das Ergebnis war der Barnsdall EF4 und der erste von vier Tornado-Notfällen in dieser Woche, darunter der erste in Michigan überhaupt.

Die Serie setzte sich an 15 aufeinander folgenden Tagen fort, als am Donnerstagnachmittag im Süden Georgias ein Tornado gesichtet wurde. Ein Risiko der Stufe 3 von 5 für schwere Gewitter, das sich an diesem Tag über mehr als 21 Millionen Menschen im Süden erstreckte, brachte mehr Chancen für Tornados.

Die Bedrohung durch Tornados nimmt am Freitag und Samstag ab, aber es gibt immer noch genug gefährliches Wetter, das zu Tornados führt.

CNN-Meteorologe Rob Shackelford hat zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com