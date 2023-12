Verkehr - Unfall durch Blitzvereisung: Fahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall durch Blitzschlag und Eis wurde ein 49-jähriger Mann schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam sein Auto am Freitagabend an der A1-Kreuzung Sittensen (Kreis Rotenburg) bei Hamburg von der Straße ab, als die Straße plötzlich glatt wurde. Daher ist das Auto mit Sommerreifen ausgestattet. Das Auto des Mannes geriet auf einer Graskante ins Schleudern, krachte durch einen Naturschutzzaun und landete in einem Graben auf dem Dach.

Quelle: www.stern.de