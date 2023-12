Vorpommern-Rügen - Unbekannter schießt mit Luftgewehr auf Kater: Tier stirbt

In Steinhagen bei Stralsund haben Unbekannte mit einem Luftgewehr auf einen rötlichen Kater geschossen und ihn zurückgelassen. Eine Frau habe den schwer verletzten etwa eineinhalb Jahre alten Kater gefunden und in eine Tierklinik im Bezirk Negast gebracht, teilte die Polizei am Freitag mit. Informationen zeigen, dass das Tier mehrere Diabolo-Kugeln in seinem Körper hatte und bei dem Angriff Mitte Dezember starb. Diabolo-Geschosse werden in Luftgewehren und Luftpistolen eingesetzt. Die Polizei sucht derzeit nach dem Entdecker der Katze und Zeugen, die Hinweise auf das Tier geben können.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de