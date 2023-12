Unbegleitetes 6-jähriges Kind auf falschem Spirit Airlines-Flug untergebracht

In einer per E-Mail an CNN gesendeten Erklärung entschuldigte sich Spirit Airlines bei der Familie und erklärte, dass das Kind am 21. Dezember vom Philadelphia International Airport zum Southwest Florida International Airport in Fort Myers fliegen sollte.

Stattdessen, so Spirit Airlines, wurde das Kind "fälschlicherweise" in ein Flugzeug nach Orlando gesetzt.

"Das Kind war immer unter der Obhut und Aufsicht eines Spirit-Teammitglieds, und sobald wir den Fehler entdeckten, haben wir sofort Schritte unternommen, um mit der Familie zu kommunizieren und sie wieder an Bord zu bringen", so die Fluggesellschaft in einer Erklärung gegenüber CNN.

Die CNN-Tochter WINK-TV sprach mit Maria Ramos, einer Frau, die das Kind als ihren 6-jährigen Enkel identifizierte.

Nachdem das Flugzeug, in dem er ursprünglich sitzen sollte, gelandet war und ihr Enkel nicht an Bord war, geriet Ramos in Panik, sagte sie WINK-TV.

Ramos erzählte WINK-TV, dass ihr Enkel sie anrief, nachdem er in Orlando gelandet war, und sie machten sich auf die fast 160 Meilen lange Fahrt von Fort Myers, um das Kind abzuholen.

Die Fluggesellschaft bot an, ihnen die Fahrt zu erstatten, sagte Ramos gegenüber WINK-TV, aber vor allem will sie wissen, warum das passiert ist.

Spirit Airlines hat sich nicht dazu geäußert, wie es zu dem Fehler gekommen ist, sagte aber, dass sie "die Sicherheit und Verantwortung für den Transport aller unserer Gäste ernst nehmen und eine interne Untersuchung durchführen. Wir entschuldigen uns bei der Familie für diese Erfahrung".

Quelle: edition.cnn.com