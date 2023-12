Verkehr - Umgestürzter Baum führt zur Sperrung der A111 über Nacht

Ein umgestürzter Baum führte am Freitagabend zu einer Vollsperrung der Autobahn 111 an der Grenze zwischen Berlin und dem Land Brandenburg. Ein Polizeisprecher sagte, der Baum sei gegen Mitternacht auf die Straße gefallen. Die Feuerwehr musste ausrücken und den Baum entfernen. Die Straße ist in beide Richtungen gesperrt, da der Baum die Autobahn überquert. Ein Sprecher sagte, es habe in dieser Nacht keine nennenswerten Auswirkungen auf den Verkehr gegeben.

