Unwetter - Umgestürzter Baum bei Montabaur: zwei Verletzte

Ein durch einen Sturm umgestürzter Baum verursachte in der Nähe von Montabal einen Unfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Zwei Autos waren am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 49 in Richtung Montabaur unterwegs, als plötzlich eine Buche auf die Fahrbahn prallte, teilte die Polizei mit. Beide Fahrzeuge prallten gegen Bäume. Ein 71-Jähriger und ein 44-jähriger Mann wurden ins Krankenhaus gebracht. Zwei Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Sturm Zoltan bringt derzeit ungemütliches Wetter nach Deutschland, am Donnerstag kam es beispielsweise zu teils starken Einschränkungen im Bahnverkehr.

