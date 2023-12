Überschwemmte Tunnel zwingen zum Ausfall von Eurostar-Zügen zwischen Großbritannien und Europa

Reisende, die zu Silvester von London nach Paris, Brüssel und Amsterdam reisen wollten, mussten einen Rückschlag hinnehmen, nachdem Eurostar in einem Social-Media-Posting die Streichung von Diensten angekündigt hatte, weil "ein Teil der Strecke in der Nähe von London vorübergehend geschlossen ist".

Die Strecke wurde wegen der Überflutung von Eisenbahntunneln in der Nähe des Bahnhofs Ebbsfleet International in Kent, Südengland, geschlossen.

Der britische Bahnbetreiber Southwestern Railways teilte mit, dass auch die Hochgeschwindigkeitszüge von und nach dem Londoner Bahnhof St. Pancras International gestrichen wurden.

Es ist das zweite Mal, dass die Eurostar-Dienste über Weihnachten betroffen sind, nachdem ein Streik in letzter Minute Anfang Dezember zu erheblichen Störungen geführt hatte.

Die jüngsten Zugausfälle fallen in eine Zeit, in der sich das Vereinigte Königreich auf heftige Wetterkapriolen mit starkem Schnee und Regen vorbereitet.

Das britische Wetteramt hat für Samstag gelbe Wetterwarnungen für weite Teile des Landes herausgegeben.

In Südengland werden starke und böige Winde nach Osten über England und Wales ziehen, was zu Beeinträchtigungen im Reiseverkehr und bei den Dienstleistungen führen wird", heißt es in der Warnung. Kurzfristige Stromausfälle sind ebenfalls möglich, warnte das Met Office.

In den betroffenen Teilen von Südengland und Wales werden Windböen von 45-50 mph auftreten, wobei die stärksten Böen für die Küstengebiete vorhergesagt werden. Die Warnung fügte hinzu, dass in Wales während der "Periode von starkem Regen und starkem Wind" 20-30 mm Regen erwartet werden.

Für den größten Teil Schottlands wurde eine gelbe Regen- und Schneewarnung herausgegeben. Die Meteorologen sagen voraus, dass es durch die für Samstag vorhergesagte "Periode von Graupel und Schnee, die in Regen übergeht", zu einigen "Störungen" kommen wird.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com