Nationalmannschaft - Überraschung bei der Europameisterschaft: der Handballer Martin Hanney ist dabei!

Martin Hannai ist eine der großen Überraschungen im EM-Kader der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Der 22-jährige Bundesliga-Profi von der TSV Hannover-Burgdorf ist der einzige Neuzugang im 19-köpfigen Kader, den Bundestrainer Alfred Gislason für das spannendste Turnier der Saison vom 10. bis 28. Januar nominiert hat. "Ich verfolge ihn schon lange. Ich habe fast alle seine Spiele in den letzten zwei Jahren gesehen und verfüge über eine detaillierte Datenbank über ihn", berichtete Gislason am Donnerstag.

Hannay ist eines der Top-Talente im deutschen Handball. Bei den B-Junioren wechselte er zu den Burgdorfer Junioren und debütierte im Alter von 17 Jahren im Kader des Bundesligisten. Unter dem ehemaligen Nationaltrainer Christian Prokop gelang dem wurfgewaltigen Rückraumspieler schließlich der Durchbruch.Gislason beschreibt Hannay als einen "explosiven" Spieler, der "sehr gut in der Manndeckung" ist.

Elf Monate Pause

Nach einem rasanten Karrieresprung folgte 2022 der erste Rückschlag. Trotz seines jungen Alters litt Hanni an schweren Rückenproblemen und musste elf Monate pausieren. "Wir haben viel gemacht, unter anderem Injektionen, Schuheinlagen und Zahnschienen. Es wurden viele Therapien gemacht, damit das Becken wieder aufgerichtet und damit die Wirbelsäule wieder besser wird", sagte Hann dem Portal "Handball Words". Zeit", sagte.

Ein Jahr später steht der Jungstar vor dem wichtigsten Moment seiner noch jungen Karriere - der Handball-Europameisterschaft in seinem Heimatland. "Er hat sich in der Abwehr sehr gut entwickelt. Er hat diese Chance verdient, nachdem wir im linken Rückraum viele kranke Spieler hatten", sagte Gislason und fügte hinzu: "Wir müssen sehen, wie er sich bewährt. In Bugdorf hat er seinen Anspruch gut verteidigt."

