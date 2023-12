"The Iron Claw" - Überraschende Fakten über Zac Efrons Filmcharaktere

Zac Efron (36) kehrt auf die Leinwand zurück und stellt erneut seine Vielseitigkeit vor der Kamera unter Beweis. Der ehemalige „High School Musical“-Star spielt den amerikanischen Profi-Wrestler Kevin Von Erich in „Iron Claw“, einem Film, der auf einer wahren Geschichte basiert und am 21. Dezember in die Kinos kommt. 66 Jahre alt). , wofür er viel ertragen musste. Die spannendsten Fakten über Efron und sein neuestes Filmprojekt.

Das ist die Bedeutung von „Eisenklaue“

Zuerst: Iron Claw erzählt die Geschichte vom Aufstieg und Fall der Familie Von Erich, einer Wrestling-Dynastie aus Texas, die von den 1960er Jahren bis heute großen Einfluss auf den Sport hatte. Einfluss. Kevin Von Erich (Efron) ist einer von sechs Söhnen des berühmten Profi-Wrestlers Fritz Von Erich (Holt McCallany, 60), der 1976 begann, in die Fußstapfen seines strengen Vaters zu treten. Aber Ruhm bringt auch eine dunkle Seite mit sich. Pater Fritz übt immer großen Druck auf seine Söhne aus, bis eine Tragödie eintritt und die Familie mit einer grausamen Realität konfrontiert wird.

Depression nach Diät in „Baywatch“

Für Zac Efron war es eine der tragischsten und dramatischsten Filmrollen seiner langen Karriere. Es besteht kein Zweifel an der harten Arbeit, die die Schauspieler in diesen Film gesteckt haben. Da Efrons Charakter größtenteils kein Hemd trägt, fallen seine stählernen Muskeln sofort auf. Efron hatte bereits eine ähnliche Rolle in der Baywatch-Verfilmung von 2017, aber die Rolle war anspruchsvoll für ihn.

Vor allem die strenge Diät machte ihm zu schaffen: „Ich bekam Schlaflosigkeit und verfiel lange in eine schwere Depression“, sagte der „High School Musical“-Star 2022 in einem Interview mit Men’s Health. Training allein reicht nicht aus, um den Sixpack zu bekommen, den man sich in Filmen wünscht. Er musste dreimal am Tag die gleichen Mahlzeiten zu sich nehmen. Schlafen war auch unmöglich. Obwohl die Dreharbeiten bis Mitternacht dauerten, stand Efron um 4 Uhr morgens wieder auf, um zu trainieren. Erst etwa sechs Monate nach Fertigstellung des Films ging es ihm endlich besser.

So trainiert er für „Iron Claw“

Trotz der Schwierigkeiten ist Efron hochmotiviert für seine neue Filmrolle.Wie er gegenüber „Entertainment Tonight“ erzählte, habe Kevin Von Erichs wahre Geschichte „ihn wirklich dazu inspiriert, sich für den Film in Form zu bringen.“ Efron war voll des Lobes für die körperliche Anstrengung, die der Wrestler jeden Tag im Ring leistet. „Ich wusste, dass es für mich am schwierigsten sein würde, es zu meistern und es gut zu machen. Also habe ich alles gegeben, was ich hatte.“

Sein „Shrek“ sieht selbst von ihm selbst „schockiert“ aus

Als Ende 2022 die ersten Fotos auftauchten, waren die Fans zunächst von Efrons dramatischer Verwandlung überrascht. Vergleiche mit „Shrek“-Charakter Lord Farquaad sind in den sozialen Medien viral gegangen, insbesondere aufgrund des Bowl-Cuts des Wrestlers. Für Efron war die Transformation „immer schockierend“. Als er und sein Co-Star Harris Dickinson, 27, zum ersten Mal das komplette Film-Make-up sahen, sahen sie sich an und dachten: „Was zum Teufel machen wir hier?“ sagte Efron gegenüber Today Evening Entertainment. „Aber ich denke, letztendlich sieht es wirklich gut aus und wir haben ein großartiges Team, das uns unterstützt.“

Schauspieler, die mit Zac Efron zusammengearbeitet haben

Neben Zac Efron spielen auch andere bekannte Stars in Sean Durkins (42-jährigem) Drehbuch mit, zu dem auch Lily James (34-jährige), Pam Ade (Pam Adkisson), Jeremy Allen White ( 32, Kerry Von Erich), Harris Dickinson (David Von Erich), Maxwell Jacob Friedman (27, Lance von Erich), Holt McCallany (Fritz von Erich Rich) oder Aaron Dean Eisenberg (Ric Flair). Die Dreharbeiten beginnen im Oktober 2022 in Baton Rouge.

Quelle: www.stern.de