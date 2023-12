Turkmenistan will die "Pforten der Hölle" schließen

Hier sind die wichtigsten Neuigkeiten von CNN Travel.

Kanada gilt als "sehr hohes" Risiko

Das darf doch nicht wahr sein! Nach sehr niedrigen Covid-Zahlen während der gesamten Pandemie hat das flächenmäßig zweitgrößte Land der Welt in letzter Zeit einen sehr steilen Anstieg der Fälle zu verzeichnen.

Am Montag stuften die US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention Kanada daher in die höchste Risikokategorie für Reisen ein: Stufe 4.

Ein Favorit aus dem Nahen Osten stieg in zwei CDC-Rankings von Stufe 1 auf Stufe 3, und ein asiatischer Stadtstaat wurde in Stufe 3 eingestuft, nachdem er zuvor als unbekannt eingestuft war.

Weitere US-Städte fügen Impfvorschriften für Innenräume hinzu, während die Gesundheitsaufsicht auf Kreuzfahrtschiffen gelockert werden soll.

Frankreich hob am 14. Januar sein wochenlanges Reiseverbot für Einreisende aus dem Vereinigten Königreich auf, während in China eine Frau wegen einer kurzfristigen Abriegelung tagelang im Haus ihres Blind Dates bleiben musste.

Neid auf Reisepässe

Reisende haben es noch nie so gut gehabt.

Nein, im Ernst. Abgesehen von den Pandemie-Beschränkungen genießen Passinhaber weltweit jetzt im Durchschnitt visumfreie Einreise in 107 Länder - fast doppelt so viele wie 2006.

Das Problem ist nur, dass es so etwas wie einen durchschnittlichen Reisepass nicht gibt. Einem neuen Bericht zufolge werden zwei asiatische Länder im Jahr 2022 den Titel der mächtigsten Pässe der Welt innehaben, und die Kluft zwischen den Ländern mit den meisten Pässen und den Ländern am unteren Ende der Skala war noch nie so groß.

Dann gibt es noch die besonderen VIP-Pässe - Diplomaten-, Ermittlungs- und sogar Präsidentenpässe - mit Rechten, von denen der Rest von uns nur träumen kann. Hier ist unsere Erklärung zu den Pässen, die alle Türen öffnen.

Japan bietet den stärksten Reisepass der Welt

Der kürzeste Flug der Welt

Auf den schottischen Orkney-Inseln gibt es einen regelmäßigen Linienflug, der weniger Zeit in Anspruch nimmt als das Ausziehen von Gürtel und Schuhen für die Sicherheitskontrolle am Flughafen.

Der Loganair-Flug LM711 zwischen den Inseln Westray und Papa Westray legt eine Strecke von 1,7 Meilen zurück und braucht an einem guten Tag nur 53 Sekunden. Hier sehen Sie, wie es auf dem kürzesten Passagierflug der Welt zugeht.

Und wenn Sie sich für Einsparungen in der Welt der Luftfahrt interessieren, lesen Sie unseren Artikel darüber, warum Verkehrsflugzeuge bald mit nur einem Piloten fliegen könnten.

Fotos von dem kurzen Flug nach Papa Westray in Schottland

2021: Das Jahr des widerspenstigen Flugpassagiers

Angriffe auf Besatzungsmitglieder. Öffentliche Trunkenheit. Beschimpfungen. Nach Angaben der Federal Aviation Administration war das Jahr 2021 das schlimmste Jahr in Bezug auf ungebührliches Verhalten von Passagieren in US-Flugzeugen.

Und in diesem Jahr sieht es nicht viel besser aus - American Airlines meldet bereits, dass ein Mann festgenommen wurde, nachdem er ein Flugzeug während des Einsteigens beschädigt hatte.

Hier erfahren Sie, was am unfreundlichen Himmel vor sich geht.

Die Tore der Hölle" könnten sich bald schließen

Der turkmenische Gaskrater Darvaza wird in der ganzen Welt als das Tor zur Unterwelt gefeiert, das einem echten Portal am nächsten kommt.

Präsident Gurbanguly Berdymukhamedov hat nun jedoch die Schließung des im Volksmund als "Höllentor" bezeichneten Ortes angeordnet .

Der Krater entstand Anfang der 1970er Jahre, als der Boden während einer sowjetischen Gasbohrexpedition einbrach und seitdem Erdgas abbrennt.

In der Welt der internationalen Touristenattraktionen ist der Darvaza-Krater die Hölle, während der viel verspottete Marble Arch Mound in London eine Art Fegefeuer darstellt. Der 8 Millionen Dollar teure Hügel wurde am 9. Januar geschlossen, nur sechs Monate nach seiner Eröffnung.

Wertvolle Familienbriefe kommen zu Hause an

Die Familienbriefe, die in einem Southwest-Flugzeug zurückgelassen wurden - in Bildern

Die unersetzliche Briefsammlung einer Familie aus den 1940er bis 1970er Jahren wurde versehentlich auf einem Southwest Airlines-Flug nach Chicago zurückgelassen. Allen Widrigkeiten zum Trotz wurden sie mit ihrem Besitzer wiedervereint.

Falls Sie es verpasst haben

Die Sowjetunion baute eine der unglaublichsten Flugmaschinen der Welt.

Jetzt ist das "Kaspische Seeungeheuer" aus dem Grab auferstanden.

So sieht es aus,wenn man in Japan einjahrhundertealtes Haus kauft und restauriert.

Dieser "Anthony Bourdain: Parts Unknown" -Podcast über Tokio könnte Sie in die richtige Stimmung bringen.

Gibt es irgendetwas, das kurviger und köstlicher ist als die Kartoffel?

Sehen Sie sich unseren Führer zu den besten Kartoffelgerichten der Welt an.

Bild oben: Besucher säumen den Rand des Gaskraters Darvaza "Gates Of Hell" in der Karakum-Wüste in Turkmenistan im Mai 2017. (Foto von Alec Connah/Solent News/Shutterstock)Julia Buckley, Marnie Hunter und Lilit Marcus von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com