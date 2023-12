Steinfurt - Toter Mann in Wohnung gefunden: Mordkommission ermittelt

Nachdem in einer Wohnung in Mettingen nördlich von Münster die Leiche einer Frau gefunden wurde, bildete die Polizei eine Mordkommission. Bei einer Obduktion des 62-jährigen Mannes habe ein Gerichtsmediziner Anzeichen körperlicher Gewalt festgestellt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. In der Erklärung heißt es, die Untersuchung des Todes sei noch nicht abgeschlossen.

Ein Nachbar hatte diese Frau seit ein paar Tagen nicht gesehen und machte sich Sorgen um sie. Mit einem Ersatzschlüssel kam sie am Dienstagabend in der Wohnung im Kreis Steinfurt an und fand die tote Frau.

