Unfälle - Tödlicher Unfall mit gestohlenem Motorrad

Ein 42-jähriger Mann war in Guerra mit einem gestohlenen Motorrad in einen tödlichen Unfall verwickelt. Nach vorläufigen Erkenntnissen war der Mann am Mittwochabend direkt durch den Kreisverkehr in Gera-Liebschwitz auf der B92 gefahren, als er stürzte. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war das Motorrad zuvor in Leipzig als gestohlen gemeldet worden. Zudem besaß der Mann keinen Führerschein und hatte Drogen bei sich.

Quelle: www.stern.de