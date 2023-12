Fat-Shaming - „Tatsächlich Liebe“: Warum fast jeder Handlungsstrang verborgen bleibt – aber jeder diesen Film liebt

Als „Eigentlich...Liebe“ vor 20 Jahren in die deutschen Kinos kam, war schnell klar: Diese romantische Komödie von Starregisseur Richard Curtis hatte das Potenzial zum Kultklassiker. Im Jahr 2023 bestätigte sich dieses Gefühl. Jedes Jahr zu Weihnachten freuen sich Filmfans darauf, den Film zu Hause auf dem Sofa anzusehen. Dies trotz der Tatsache, dass Curtis selbst sich für einen Teil der Handlung entschuldigt hat.

„Tatsächlich Liebe“: Ein Kultfilm mit Underground-Story

Vor einigen Monaten gab der Filmemacher, nachdem er von seiner Tochter, der Autorin Scarlett Curtis, angesprochen wurde, zu, dass er in seinen Filmen manchmal sexistische Witze machte. Es gibt mehrere Handlungsstränge in „Tatsächlich Liebe“, die heute vielleicht nicht akzeptiert werden.

Einerseits spielt Hugh Grant den britischen Premierminister und verliebt sich in dessen Mitarbeiter, der kürzlich als fettleibig beschrieben wurde. Oder die Figur des Starschauspielers Colin Firth. Firths Figur wird von seinem Partner betrogen und macht deshalb Urlaub im Ausland. Dort verliebt er sich in die Haushälterin, die im Ferienhaus arbeitet, aber kein Wort Englisch spricht. Am Ende des Films macht er ihr in gebrochenem Portugiesisch einen Heiratsantrag. Die Beziehung zwischen Chef und Mitarbeiter gleicht einem roten Faden in einem Kultfilm. Auch Alan Rickmans Figur verliebte sich in seine deutlich jüngere Angestellte (gespielt von Heike Markach) und betrog dessen Frau (Emma Thompson).

Unterdessen trauert Liam Neesons Figur um die Liebe seines Lebens. In einer Szene tröstet ihn Emma Thompsons Figur mit den Worten: „Kopf hoch, die Leute hassen Weicheier. Wenn du weiter weinst, wird dich niemand ficken“ – was sofort Weihnachtsstimmung hervorruft.

Online-Diskussion

Es gibt auch die Figur von Andrew Lincoln, der unsterblich in die Frau seines besten Freundes verliebt ist. In einer der ikonischsten Szenen des Films gesteht er ihr (Keira Knightley) seine Liebe, während ihr Mann (auch bekannt als sein bester Freund!) ebenfalls zu Hause ist. Was viele Filmkritiker beunruhigte, war, dass Knightley erst 17 Jahre alt war, als „Tatsächlich Liebe“ gedreht wurde.

Zahlreiche Nutzer in den sozialen Netzwerken necken seit einiger Zeit verschiedene Handlungsstränge für den Kultfilm. Während einige darüber empört waren, dass der Film möglicherweise Kultstatus erlangt hatte, versuchten andere, ihre widersprüchlichen Gefühle zu erklären. „Jeder Handlungsstrang ist absolut inakzeptabel. Aber ich liebe Love Indeed immer noch“, schrieb ein Nutzer auf TikTok. „Vielleicht ist dies der realistischste Liebesfilm, der je gedreht wurde“, sagte ein anderer Benutzer. „Ich hatte das Gefühl, dass dieser Film selbstbewusst war und eine bittersüße Atmosphäre hatte. Wir sollten nicht mit allem einverstanden sein, was wir sehen“, versuchte ein anderer zu erklären . Andere finden, dass der Humor in „Tatsächlich Liebe“ sehr britisch und daher für andere schwer zu verstehen sei.

Das vielleicht Wichtigste, was „Tatsächlich „Liebe“ neben der herausragenden Besetzung so beliebt und erfolgreich macht, ist eines: ein Gefühl der Nostalgie. Für viele Menschen ist dieser Film Teil eines grüblerischen Weihnachtsfestes. Die Musik und die festliche Atmosphäre versetzen Sie direkt in Weihnachtsstimmung. Höchstwahrscheinlich wurde der Handlung selbst nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt.

Quelle: www.stern.de