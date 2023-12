Handball Bundesliga - Stuttgarts Handballspieler Roethlisberger fällt sechs Wochen aus

Handball Der Rückraumspieler des Bundesligisten TVB Stuttgart, Samuel Roethlisberger, fällt verletzungsbedingt rund sechs Wochen aus. „Tabelle 16“ gab an, dass sich der Schweizer Nationalspieler eine Bänderverletzung in der Hand zugezogen habe und daher die Europameisterschaft mit der Schweizer Mannschaft im Januar in Deutschland verpassen werde. Freitag vs. Der 27-Jährige musste operiert werden.

„Die Situation ist sicherlich schwierig für uns“, sagte TVB-Trainer Michael Schweikardt vor dem Heimspiel am Samstag (19 Uhr) gegen Rhein-Neckarhausen. „Mit Samuel Roethlisberger und Jonas Truchanovich fehlen uns zwei herausragende Spieler in der Abwehr. Egon Hanus und Sasha Pfathatcher Es bestehen noch Zweifel. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass wir die Lücke schließen und als Team näher zusammenrücken.“

