Sturm „Zoltan“ reißt Bäume um: Dutzende Rettungseinsätze

Sturm Zoltan sorgte in Rheinland-Pfalz, vor allem im Norden des Landes, für zahlreiche Brände und Polizeieinsätze. Am Freitag meldete die Polizei in Strassenhaus im Kreis Neuwied zahlreiche umgestürzte Bäume und einen vollen Keller. Zwischen Donnerstagnachmittag und frühem Freitagmorgen wurden...