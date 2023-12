Unwetter - Sturm Zoltan löst in Hamburg mehrere Brände aus

Sturmtief Zoltan sorgte in der Nacht zum Donnerstag und Freitag für mehrere Unruhen in Hamburg. Allerdings wurde in keinem der Fälle jemand verletzt, wie ein Sprecher des Lagedienstes am Freitagmorgen mitteilte. Diese Aktionen werden hauptsächlich durch umgestürzte Bäume und Äste verursacht, die Straßen blockieren, sowie durch lose Ziegel oder Gerüstplanen. Die Feuerwehr meldete seit Donnerstagnachmittag 78 wetterbedingte Einsätze.

Wie die Polizei mitteilte, stürzte am Donnerstag in der Gegend von Horn ein Baum und zerquetschte drei geparkte Autos. Niemand wurde verletzt. Einsatzkräfte mussten in der Nacht zum Donnerstag im Raum Altona einen im Hochwasser eingeschlossenen Mann aus seinem Auto bergen. Da das Auto voller Wasser war, konnte der Mann die Tür nicht mehr öffnen. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Darüber hatte bereits der „Norddeutsche Radio“ berichtet.

Im Hamburger Elbraum hat die Polizei am Morgen eine schwere Sturmflutwarnung herausgegeben. Nach Angaben des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) wird der Wasserstand dann auf etwa 3 Meter über dem durchschnittlichen Hochwasser ansteigen. Nach Angaben der Polizei sollten betroffene Gebiete gemieden werden. Es wird davon ausgegangen, dass der Wasserstand in St. Pauli voraussichtlich gegen 11 Uhr seinen Höhepunkt erreicht und die Hochwasserhöhe 3,05 Meter über dem durchschnittlichen Hochwasserstand liegt.

Informationen NDR

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de