Deutscher Wetterdienst - Sturm Zoltan: Hurrikanartige Windböen in Küstengebieten möglich

Sturmtief „Zoltan“ wird am Freitag weiterhin starke Winde an die Nordküste Deutschlands bringen. Die Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD), Anne Wiese, sagte am Freitagmorgen, dass der Wind im Laufe des Tages voraussichtlich etwas schwächer werde und am Abend wieder zunehme. Laut DWD seien am Abend orkanartige Windböen von über 100 Stundenkilometern möglich. Es wird erwartet, dass der Wind in der zweiten Nachthälfte etwas schwächer wird, bevor er am Samstagabend wieder stärker wird, wenn auch nicht so stark wie am Freitag.

Quelle: www.stern.de