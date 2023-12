Unwetter - Sturm Zoltan entwurzelt einige Bäume in Nordsachsen

Sturmtiefe Zoltan hat in Nordsachsen viele Bäume entwurzelt und viele Äste abgebrochen. Die Landesdirektion Torgau teilte mit, dass nach Angaben von Rettungsdienst, Feuerwehr und Katastrophenschutzzentrale bis zum frühen Freitagmorgen rund 50 Feuerwehreinsätze wegen umgestürzter Bäume im Einsatz waren. Am Donnerstagabend blockierten mehrere Baumstämme die Straße der Route 8914 im Tauschwitzer Ortsteil Altzberg, was zu einer vollständigen Straßensperrung führte. Seit Freitagmorgen normalisiert sich der Verkehr wieder. Auch die Fährstrecke nach Hohenprießnitz in Zschepplin war zeitweise komplett gesperrt.

Quelle: www.stern.de