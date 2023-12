Unwetter - Sturm Zoltan beeinträchtigt den Berliner Bahnverkehr

Die Folgen des Sturms Zoltan zwei Tage vor Weihnachten werden sich auch auf die Pläne der Reisenden auswirken, die am Freitag aus Berlin und Brandenburg abfliegen. Im Bahnverkehr Berlin-Brandenburg kommt es aufgrund von Unwetterschäden weiterhin zu Verzögerungen und Unregelmäßigkeiten, sagte ein Bahnsprecher am Freitag. „Im Fernverkehr sind die Auswirkungen des Restdeutschlands auch für Reisende aus Berlin spürbar, insbesondere in Zügen aus dem Norden und Westen.“

Ein umgestürzter Baum in der Niederlausitz (Luckau-Uckro-Golßen) stört seit der Nacht den Bahnverkehr auf der Strecke Berlin-Dresden. Fernzüge werden über Falkenberg umgeleitet und Regionalzüge fahren auf den betroffenen Abschnitten langsamer. Die Berliner S-Bahn wurde durch das Unwetter nicht beeinträchtigt.

Betroffen seien auch ICE-Strecken von Berlin, Leipzig und Erfurt nach Frankfurt, teilte die Deutsche Bahn am Freitagmorgen auf ihrer Website mit. Der Zug musste zwischen Erfurt und Frankfurt umgeleitet werden und hatte etwa eine Stunde Verspätung. Gelegentlich kommt es zu Ausfällen.

