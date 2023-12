Sturm stört Bahnverkehr

Sturm Zoltan hat am Freitagmorgen den Bahnverkehr in Hessen gestört. Nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbandes (RMV) kommt es auf den Regionalbahnlinien 11, 12 und 15 in der Nähe von Friedrichsdorf und Hochtaunuskreis zu Verspätungen und Ausfällen aufgrund umgestürzter Bäume. Auch die...