Bremerhaven - Streit um Fahrstil: Mann schlägt Autoscheibe ein

Am Mittwoch eskalierte in Bremerhaven ein Streit über den Fahrstil zwischen den beiden Autos. Ein 29-jähriger Autofahrer schlug die Seitenscheibe des Autos eines anderen Fahrers ein, als er an einer roten Ampel anhielt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 20-jährige Fahrer des beschädigten Autos wurde Berichten zufolge durch Glassplitter leicht verletzt.

Der 20-Jährige teilte der Polizei später mit, dass der andere Fahrer ihm dicht gefolgt sei. An einer Ampel versuchte er durch das offene Fenster mit ihm zu sprechen. Dann stieg ein anderer Mann aus dem Auto und zerstörte das geschlossene Fenster, bevor er weiterfuhr. Die Polizei fand den 29-jährigen Mann kurze Zeit später in seiner Wohnung. Er sagte, der 20-Jährige habe ihn zuvor an der Ampel beleidigt.

Dem 29-Jährigen wurde fahrlässige Körperverletzung und Sachbeschädigung vorgeworfen. Auch gegen den jungen Mann wurde Anzeige wegen angeblicher Beleidigungen erstattet.

