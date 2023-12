Wetter - Starker Regen erhöht die Überschwemmungsgefahr

Starke Regenfälle haben dazu geführt, dass der Wasserstand an Rhein, Mosel und anderen Flüssen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erneut ansteigt. Die Hochwasservorhersagezentrale des Landesumweltamtes Rheinland-Pfalz rechnet mit den höchsten Wasserständen am Oberrhein in der Marksau und im Mittelrheinkaub von Sonntag (24.12.) bis Dienstag (26.12.), wie am Freitag mitgeteilt wurde. Sie entsprechen Überschwemmungen, die etwa alle zwei Jahre auftreten. Die aktuelle Prognose ist sehr unsicher, da der Großteil des Regens noch fallen wird.

Der Wasserstand des Lan-Flusses stieg stark an. Am Samstag kann es in Dietz zu Überschwemmungen kommen, die etwa alle zwei Jahre vorkommen. Über die Entwicklung bestehe weiterhin große Unsicherheit, da der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor anhaltenden Regenfällen in Teilen der Küste von Larne gewarnt habe. An der Sieg, der Vedder und ihren Nebenflüssen sind weiterhin Pegelanstiege möglich. Auch in den Flüssen Mosel und Saar sind die Wasserstände gestiegen, größere Auswirkungen sind derzeit jedoch nicht zu erwarten.

Quelle: www.stern.de