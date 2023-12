Hochwasser - Starke Sturmflut: Elbe überschwemmt Hamburger Fischmarkt

Eine starke Sturmflut drückte in der Nacht zum Freitag Wasser aus der Elbe ans Ufer und überschwemmte den Fischmarkt und die umliegenden Straßen vollständig. Das Wasser stand teilweise hüfthoch. Auch sie waren überfüllt, da nicht alle Autos rechtzeitig weggefahren werden konnten. Noch in der Nacht waren Feuerwehr und Polizei auf der Suche nach Personen in geparkten Fahrzeugen in überschwemmten Gebieten. Einige Schaulustige beobachteten nachts auch die Auswirkungen der Sturmflut in der Nähe des Fischmarktes.

Nach Angaben des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie erreichte kurz vor 22 Uhr am Pegel St. Pauli die erste schwere Sturmflut des Jahres ihren Höhepunkt. Eine zweite schwere Sturmflut wird am Freitagmorgen kurz vor 12 Uhr erwartet. Der Wasserstand sollte auf 3,0 Meter über dem mittleren Hochwasserstand ansteigen.

Informationen zum Wasserstand von St. Pauli

Quelle: www.stern.de