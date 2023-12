Spirit-Gate-Agent arbeitet nicht mehr für die Fluggesellschaft, nachdem er ein Kind zum falschen Flug begleitet hat

"Um den Vorfall besser zu verstehen, haben wir sofort eine gründliche interne Untersuchung eingeleitet und festgestellt, dass ein Flugsteigmitarbeiter in Philadelphia (PHL) das Kind zum falschen Flugzeug gebracht hat", so Spirit Airlines in einer Erklärung. "Dieser Mitarbeiter ist nicht mehr für Spirit tätig, und jede Person, deren Handeln zu dem falschen Boarding geführt hat, wird für die Nichteinhaltung unserer Verfahren zur Verantwortung gezogen.

Die Fluggesellschaft hat sich bereits für den Fehler entschuldigt. In seiner jüngsten Erklärung fügte Spirit hinzu: "Wir weisen das Team erneut auf unsere Verfahren hin und stehen mit der Familie des Kindes in dieser Angelegenheit in Kontakt."

Spirit sagte, dass das Kind die ganze Zeit unter der Aufsicht eines Spirit-Mitarbeiters stand.

Maria Ramos, die als Großmutter des Kindes identifiziert wurde, geriet in Panik, nachdem das Flugzeug, in dem ihr Enkel ursprünglich sitzen sollte, gelandet war und er sich nicht darin befand, wie sie derCNN-Tochter WINK-TV mitteilte.

Sie sagte, sie habe am 21. Dezember fast 160 Meilen von Fort Myers nach Orlando fahren müssen, um den Jungen abzuholen.

Sarah Dewberry von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

