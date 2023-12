Ruth Maria Kubitschek - „Spatzl“ wird keine Interviews mehr geben

Nach ihrer letzten Filmrolle in „Frau Ella“ mit Matthias Schweighöfer (42) zog sie sich vor zehn Jahren von der Schauspielerei zurück. In einem aktuellen Interview mit dem Stern Magazine sagte Ruth Maria Kubitschek (92), es sei „ein gutes Ende“ ihrer Karriere. „Es macht keinen Spaß, ältere Frauen zu spielen. Die besten Rollen sind jedenfalls die, die ich selbst schreibe“, sagte die berühmte deutsche Schauspielerin.

Damit meint sie vor allem ihre einprägsame Figur „Spatzl“ aus Helmut Dietls (1944-2015) Kultserie „Monaco“ „Franze (1983)“, die zusammen mit Helmut Fischer (1926-1997) als „Ewiger Stanz“ bekannt war. . Zu: „Diese Figur ist im Grunde die gleiche wie meine.“ Annette von Soettingen alias „Spatzl“ am Anfang sei „eine leere Rolle“.

Aber Ruth Maria Kubichik sagte, ihre eigene Geschichte habe die Figur letztendlich zum Leben erweckt. „Helmut Dieter und der Schriftsteller Patrick Süßkind (74) luden mich immer in das Münchner Promi-Restaurant „Rossini“ ein. Sie wussten, dass ich keinen Alkohol vertragen konnte und gaben mir bewusst mehr zu trinken“, sagte sie im Interview. „Wenn ich betrunken bin, rede ich über alles in meinem Leben.“ So entstand „Spatzl“.

Ruth Maria Kubitschek: „Spatzl hat mich befreit“

„Die beiden fanden Gefallen an meiner Wohnung, die mit eleganten englischen und chinesischen Möbeln ausgestattet war, und so wurde daraus ein Antiquitätenhändler. Außerdem erfanden sie die Geschichte meiner Flucht“, sagte der 92-Jährige erinnerte sich der alte Mann. „Weil ich mit einem schwulen Paar befreundet bin und einmal im Jahr nach Bermuda reise, sind Geschichten über wohlhabende Einwanderer in dieser Serie enthalten.“

Trotz der Ähnlichkeiten gibt es auch erhebliche Unterschiede zwischen ihr und ihrem Charakter. „Sie ließ ihrem Franz alles durchgehen“, erklärte Ruth Maria Kubitschek. „So etwas habe ich noch nie gemacht. Das ist für mich unmöglich. Ich gehe immer, verlasse meine Leute.“ Dennoch habe sie aus ihrer berühmten Rolle viel gelernt : „Sparz hat mich befreit.“

Das war ihr letztes Interview

Sie ist nun frei von dem Druck, weiterhin im Rampenlicht der Öffentlichkeit zu stehen. In ihrem Interview mit dem „Stern“ machte sie schließlich deutlich, dass dies das „letzte Interview“ sei, das sie geben wollte. „Ich denke, jetzt ist alles gesagt und getan“, sagte Kubichik.

Seit Frühjahr 2022 lebt Ruth Maria Kubitschek in Ascona am Lago Maggiore. Sie wurde 1931 in der damaligen Tschechoslowakei geboren und floh mit ihren Eltern nach Sachsen-Anhalt. Später verließ sie mit ihrem Sohn Alexander und ihrem damaligen Ehemann, dem Opernregisseur Götz Friedrich, die DDR. Mit dem Traumschiff-Produzenten Wolfgang Rademann (1934–2016) hatte sie von 1976 bis zu seinem Tod eine 40-jährige Beziehung.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de