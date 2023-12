Soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit auf der Men's Fashion Week in London

Wir haben uns hinter die Kulissen begeben und mit drei dieser Labels, Art School, Bethany Williams und Priya Ahluwalia, gesprochen, die alle ihre Fähigkeiten nutzen, um Kollektionen zu entwerfen, die nicht nur oberflächlich sind.

Tom Barratt, eine Hälfte des Londoner Labels Art School (zusammen mit Eden Loweth), bezeichnete das Label als "queere Luxusmarke", die "im Herzen nicht-binär" ist.

"Mode wurde in der Kultur immer als weniger wichtig als Kunst angesehen, aber eigentlich ist Mode alles, was wir tun", sagte Barratt vor der Laufstegshow für ihre neue Kollektion Fearless Love. "Jeder trägt Kleidung, jeder hat einen Körper... und jeder muss in einer Welt leben, die von der Mode diktiert wird. Deshalb ist sie ein so wichtiges politisches Instrument. Man kann nicht unpolitisch sein."

Bethany Williams, die letztes Jahr mit dem Queen Elizabeth II Award für britisches Design ausgezeichnet wurde, nutzte ihre Show, um auf die Probleme von Frauen und Kindern aufmerksam zu machen, die im Londoner Stadtbezirk Newham in Notunterkünften leben.

Von der Beschaffung über die Produktion bis hin zur Auslieferung ist jeder Schritt im Entstehungsprozess ihrer Kollektionen eine Gelegenheit für Williams, mit Organisationen zusammenzuarbeiten, die sich für soziale Veränderungen einsetzen. In diesem Fall waren dies die Manx Werkstatt für Behinderte, die Mobile Bibliothek der Quäker und das Programm für recycelte Wolle von Wool and the Gang.

"Mode hat die Fähigkeit, Ideen für ein großes Publikum zu verbreiten", sagte Williams. Und sie fügt hinzu, dass sie sich gerne von Saisonalität und Trends fernhält, denn "das ist keine sehr nachhaltige Denkweise".

Die aufstrebende Priya Ahluwalia, deren von den 1970er Jahren inspirierte Kollektion ausschließlich aus wiederverwendeten oder recycelten Materialien bestand, erklärte uns, dass sie entschlossen ist, neue Wege als Designerin zu finden, die nicht auf umwelt- oder sozialschädlichen Praktiken beruhen.

"Ich versuche zu zeigen, dass man schöne Kleidung machen kann, aber mit besseren Herstellungsverfahren", sagte sie. "Es kann eine Einschränkung für deinen Designprozess sein, weil bestimmte Dinge verfügbar sind und andere nicht, aber es treibt deine Kreativität an - du musst mit etwas arbeiten, von dem du nicht gedacht hast, dass du es tun musst.

