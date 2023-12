Solaranlagen für 50 Landesbehörden in Thüringen

Insgesamt 50 Landesanlagen in Thüringen erzeugen Strom aus ihren Solardachanlagen. Die Photovoltaikanlage (PV) hat eine Leistung von knapp 3.100 Kilowatt. Davon seien in diesem Jahr 514 Kilowatt installiert worden, teilte das Infrastrukturministerium am Donnerstag in Erfurt mit. Derzeit werden...