Bundesliga - Smits und Moreski verlassen die Bietigheimer Handballspieler

Die SG BBM Bietigheim wird in der kommenden Saison zwei herausragende Spieler verlieren. Die niederländische Innenverteidigerin Inge Smits und die brasilianische Nationaltorhüterin Gabriela Moreschi werden die deutsche Handball-Meisterschaft im Sommer verlassen. „Inge und Gaby haben in den letzten Jahren großen Anteil an unserer Erfolgsgeschichte“, sagte Sportdirektor Gerrit Winnen am Donnerstag in einer Erklärung. „Durch ihre außergewöhnlichen Leistungen haben sie nicht nur die Herzen unserer Fans, sondern auch die Aufmerksamkeit der europäischen Spitzenklubs erobert.“

Wohin die beiden ziehen werden, hat die Bietigheimerin nicht bekannt gegeben. Im September gab der Verein bekannt, dass Kelly Dulf im nächsten Sommer zum ungarischen Verein Györi ETO KC wechseln würde.

Ankündigung des Clubs

Quelle: www.stern.de