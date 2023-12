Industrie - Siemens Energy bringt „ökonomischen Ansatz“ in den Aufsichtsrat

Der angeschlagene DAX-Konzern Siemens Energy will die Wirtschaftswissenschaftlerin Veronika Grimm und die frühere Lufthansa-Finanzchefin Simone Menne in seinen Aufsichtsrat holen. Die beiden Frauen sollen nach der Hauptversammlung im Februar die Nachfolge der Aufsichtsräte Ralf Thomas und Randy Zwirn antreten. Aufsichtsratsvorsitzender Jo Kaiser sagte am Donnerstag: „Veronica Grimm und Simone Menne bringen uns zwei hervorragende Kolleginnen, die ihre Rolle als Energieexpertin bzw. Finanzexpertin eindrucksvoll verengen können. Unterschied.“

Siemens Energy leidet unter einem Einbruch seines Windkraftgeschäfts, der dem Konzern im vergangenen Geschäftsjahr Verluste in Milliardenhöhe gekostet hat.Veronika Grimm, 52, ist Professorin für Wirtschaftswissenschaften an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und Mitglied im Sachverständigenausschuss für die Gesamtwirtschaftsentwicklung der Bundesregierung sowie im Nationalen Wasserstoffrat.

Simone Menne war bis 2015 Finanzvorstand der Lufthansa und sitzt in den Aufsichtsräten der Deutschen Post, der Henkel AG und des irischen Bautechnologiekonzerns Johnson Controls. Bei Siemens Energy sollte sie Thomas im Prüfungsausschuss ersetzen.

Quelle: www.stern.de