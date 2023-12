Mette-Marit von Norwegen - Sie war krank und verpasste Weihnachtsfotos

Kronprinzessin Mette-Marit (50) erkrankte und verpasste deshalb die ersten Weihnachtsfeierlichkeiten. Die norwegische Königsfamilie musste sogar während ihres traditionellen Weihnachtsshootings auf sie verzichten. Der Palast gab am Mittwoch (20. Dezember) bekannt, dass Mette-Marit sich mit dem neuen Coronavirus infiziert habe.

Nur fünf, nicht sechs Royals auf Weihnachtsfotos

Nachdem das Weihnachtsfotoshooting im letzten Jahr wegen der Erkrankung von König Harald V. (86) ausfiel, wird es auch in diesem Jahr nicht in der gewohnten Form stattfinden können. Denn mit der Frau von Kronprinz Haakon (50) ist ein wichtiger Teil der königlichen Familie verschwunden. Die königliche Familie posiert für Fotos in ihrer Residenz am Woksenkollen in Oslo. Das Bild mit der Überschrift „Frohe Weihnachten an alle in der königlichen Familie“ wurde am Donnerstag auf der Instagram-Seite des Palastes veröffentlicht. „Aufgrund der Coronavirus-Pandemie kann die Kronprinzessin leider nicht teilnehmen.“

Wie die norwegische Zeitung Verdens Gang und andere berichteten, verpasste Mette-Marit auch den vorweihnachtlichen Gottesdienst am Mittwochnachmittag in der Schlosskirche. Stattdessen kam Kronprinz Haakon in Begleitung seiner Kinder Prinzessin Ingrid Alexandra (19) und Prinz Sver Magnus (18).

Bei Kronprinzessin wurde 2018 chronische Lungenfibrose diagnostiziert. Seitdem musste sie immer wieder Termine kurzfristig absagen. Das letzte Mal meldete sie sich für zwei Wochen im September krank. Sie hatte sich bereits im August 2022 mit COVID-19 infiziert und infizierte sich nun erneut.

So feiert die königliche Familie Weihnachten

In den letzten Jahren feierten das Königspaar und die Familie des Thronfolgers immer gemeinsam. Dieses Jahr wollen Haakon und Mette-Marit mit ihren Kindern in Udal feiern, in der Hoffnung, dass der 50-Jährige bis dahin wieder fit ist, berichtet Verdens Gang. Andererseits wird das Königspaar der Überlieferung nach Weihnachten auf dem Schloss in Oslo verbringen. Wie üblich werden König Harald und seine Frau Sonia (86) zur Zeremonie in der Holmenkollen-Kirche erwartet. Auf der Speisekarte der königlichen Familie stehen beispielsweise folgende traditionelle Gerichte: norwegisches Schweinekotelett, Kabeljau, Rippchen, schwedischer Weihnachtsschinken, dänische Weihnachtsente, englischer Plumpudding und Mince Pies.

Quelle: www.stern.de