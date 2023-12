Sie lernten sich am ersten Weihnachtstag in einem Greyhound-Bus kennen. Sie sind seit 60 Jahren verheiratet

Es war der Abend des Weihnachtstages 1962. Ruth reiste mit dem Greyhound-Bus von ihrem Elternhaus in Olympia, Washington, zu ihrem Haus in Seattle, Washington.

Sie hatte einen schönen, festlichen Tag mit ihrer Familie verbracht. Aber Ruth musste am 26. Dezember arbeiten und musste rechtzeitig zurück sein. Sie war 18, es war ihr erster Job, und sie wollte nicht riskieren, zu spät zu kommen.

"Also nahm ich den Greyhound-Bus, stieg ein und setzte mich auf den erstbesten Platz, der neben einem gut aussehenden jungen Mann frei war", erzählt Ruth heute bei CNN Travel.

"Ich schlief sofort ein und wachte mit meinem Kopf auf seiner Schulter auf."

Ruth war noch etwas benommen und errötete, als ihr klar wurde, was passiert war. Sie entschuldigte sich bei dem Fremden neben ihr, richtete ihre Bluse und versuchte, ihre Fassung wiederzuerlangen.

"Ach du meine Güte, es tut mir leid", sagte sie.

Doch der Mann winkte ihre Entschuldigung ab, lächelte und stellte sich vor.

Es war der 21-jährige Andy Weller. Er war seit Astoria, Oregon, im Bus und auf dem Weg zum Militärstützpunkt in Fort Lewis, Washington, wo er stationiert war.

Andy hatte Ruth sofort bemerkt, als sie in den Bus eingestiegen war.

"Ich habe sie angeschaut, weil ich ihr schönes rotes Haar gesehen habe", erzählt er heute gegenüber CNN Travel.

Und er hatte es bemerkt, als sie auf seiner Schulter eingeschlafen war. Andy hatte nicht gewusst, was er tun sollte. Sollte er sie wecken? War das unhöflich? Was, wenn sie ihre Haltestelle verpasste?

Als der Greyhound den Nisqually Hill an der Interstate 5 erreichte, nicht allzu weit von Fort Lewis entfernt, stupste Andy Ruth sanft an.

"Es hat lange gedauert, bis ich mich getraut habe, weil ich schüchtern war", erinnert er sich. "Schließlich hatte ich genug Mut, um wenigstens 'Hi' zu sagen.

Während der nächsten 20 Minuten, in denen der Bus über die von Bäumen gesäumten Straßen Washingtons fuhr, kamen Andy und Ruth ins Gespräch.

"Wir fingen an, miteinander zu reden", sagt Ruth. "Es war ziemlich frivol. Du weißt schon: 'Wie heißt du? Und wie geht's dir? Und wohin gehst du?' Und wir stellten fest, dass wir beide auf dem Weg zurück zu unseren Arbeitsplätzen waren.

Die Zeit reichte nicht aus, um über diese Vorstellungsrunde hinauszugehen. Aber sowohl Ruth als auch Andy genossen das Gespräch und die Gesellschaft des jeweils anderen.

Dann hielt der Bus in Fort Lewis an.

"Das bin ich", sagte Andy. Er schnappte sich seine Tasche und wollte gerade aussteigen, doch dann hielt er inne.

"Sollen wir Adressen austauschen?", schlug er vor. Ruth stimmte bereitwillig zu.

"Als der Bus in Fort Lewis anhielt, gab ich ihm also meine Adresse", erinnert sie sich heute. "Der Busfahrer war ein wenig verärgert. Er sagte: 'Ich habe einen Fahrplan einzuhalten.'"

Die beiden Fremden trennten sich, beide in der Hoffnung, dass es nicht das letzte Mal war, dass sie sich trafen.

Briefe und Ungewissheiten

Andy war ein Romantiker. Als er Ruth zum ersten Mal schrieb, fragte er sich bereits, ob sie "die Eine" sein könnte.

Doch dann erfuhr er durch Ruths Antwort, dass sie mit einem anderen verlobt war - einem Mann, den sie seit ihrer Kindheit kannte.

"Er war bei der Luftwaffe. Ich hatte ihn seit fast einem Jahr nicht mehr gesehen", erklärt Ruth.

Als Ruth Andy kennenlernte, hatte sie immer noch die Absicht, ihre Jugendliebe zu heiraten. Aber sie hatte auch keine Skrupel, Andy ihre Adresse zu geben. Schließlich hatte ihre Begegnung im Bus nichts besonders Romantisches an sich.

"Er hatte mich nach meiner Adresse gefragt, und ich dachte: 'Nun, es kann nicht schaden, jemandem hin und her zu schreiben'", sagt Ruth.

Aber Andy war sich der Sache nicht so sicher.

"Ich wusste nicht, wo ich hingehöre", sagt Andy heute. "Ich habe sie abgeschrieben."

Doch dann löste Ruths Verlobter aus heiterem Himmel die Verlobung.

"Er machte Schluss mit mir - und das war im Endeffekt eine sehr gute Sache", sagt sie.

Es stellte sich heraus, dass ihr Ex-Verlobter eine andere Frau kennengelernt hatte.

Ruth war mehr schockiert als verärgert. Sie erinnert sich, wie sie in das Wohnzimmer ihrer Wohnung in Seattle ging und ihrer Mitbewohnerin die Nachricht mitteilte. Die Reaktion ihrer Freundin war pragmatisch.

"Sie sagte: 'Du wirst doch nicht einfach hier in der Wohnung sitzen und nichts tun und mürrisch und trübsinnig sein'", erinnert sich Ruth.

Die Mitbewohnerin schlug Ruth vor, mit einigen Männern auszugehen, die sie in Seattle kannten. Dann erinnerte sich Ruths Freundin an den Mann aus dem Bus - Ruth sollte Andy schreiben und ihm sagen, dass sie Single sei, so Ruths Mitbewohnerin.

"Sie sagte: 'Wenn du nicht einen Stift in die Hand nimmst und diesem Kerl schreibst, von dem du den Brief bekommen hast, werde ich diese anderen Typen kommen lassen, die dich jeden Abend ausführen'", erinnert sich Ruth.

"Nun, ich war kein Ausgehmensch. Jede Nacht, das passte nicht zu mir. Also habe ich den Brief geschrieben."

"Das tat sie auch", sagt Andy. "Und so kamen wir zusammen."

"Wir korrespondierten eine ganze Weile", sagt Ruth. "Wir haben uns immer auf die Briefe gefreut."

In Briefen, die sie sich hin und her schickten, kamen sich Ruth und Andy immer näher.

"Wir teilten die Dinge, die wir gerne taten, und die Ziele, die wir zu erreichen versuchten", sagt Ruth.

Ein paar Wochen nach Beginn ihrer Korrespondenz erzählte Ruth Andy, dass sie darüber nachdachte, zurück nach Olympia, Washington, zu ziehen, wo ihre Eltern lebten.

Andy schlug vor, Ruth beim Umzug zu helfen - es wäre eine Gelegenheit, sie wiederzusehen und zu sehen, ob sich ihre briefliche Verbindung auf das wirkliche Leben übertragen ließe.

"Ich bin hingefahren", sagt Andy. "Ich klopfte an die Tür und sie öffnete. Der Rest ist Geschichte."

Die Chemie zwischen ihnen stimmte auf Anhieb. Andy fragte Ruth fast sofort, was sie am 22. August machen würde.

"Woher soll ich das wissen?", sagte Ruth. "Warum?"

"Nun, ich dachte, wir könnten an diesem Tag heiraten", sagte Andy.

"Auf keinen Fall", sagte Ruth und lachte.

Aber als sie wieder gemeinsam in einen Greyhound-Bus stiegen - dieses Mal auf der Fahrt von Seattle nach Olympia - war sich Ruth immer sicherer, dass Andy Teil ihres Lebens werden sollte.

Diese Gewissheit wurde erst bestätigt, als "Andy auf halber Strecke zwischen Seattle und Olympia anfing, für mich zu singen", sagt Ruth.

"Er sang mir fast den ganzen Rückweg vor und brachte mir ein Ständchen.

Von da an kam Andy, wann immer er konnte, zu Ruth nach Olympia. Und wann immer sie getrennt waren, setzten Andy und Ruth ihre Briefkorrespondenz fort.

"Wir sahen uns jedes Wochenende, und so bestand ein Großteil unserer Briefe darin, was wir unter der Woche machten und wie sehr wir uns vermissten", erinnert sich Ruth.

An den Wochenenden lieh sich Andy das Auto eines Armeekumpels, holte Ruth ab und sie fuhren zum Squaxin Park am Wasser.

"Wir hielten uns an den Händen, gingen zusammen spazieren und redeten miteinander", sagt Andy.

"Ich habe ihn einfach kennengelernt", sagt Ruth. "Und mir gefiel, was ich sah."

Ein unorthodoxer Antrag

Am 4. Juli 1963 verbrachten Ruth und Andy die Feiertage zusammen, als Ruth Andy plötzlich einen dicken weißen Umschlag überreichte.

Es war eine Hochzeitseinladung. Andy starrte Ruth schockiert an.

"Ich habe mich gefragt, ob sie den anderen heiratet", sagt er und meint damit Ruths Ex-Verlobten.

"Ich fing an, sie zu lesen. Und natürlich war ich in dem Moment ziemlich verzweifelt - bis ich zu dem Teil kam, in dem stand, dass sie mich heiratet."

Ruth hatte die Idee, als sie eines Tages unter der Woche allein war und über Andy und die Idee einer Zukunft mit ihm nachdachte. Er hatte wieder ein paar Mal von Heirat gesprochen.

"Ich dachte: 'Ich liebe diesen Mann wirklich.' Und so ging ich zur Druckerei und ließ Hochzeitseinladungen drucken", erinnert sich Ruth.

Ruth hatte keine Ahnung, wo die Hochzeit stattfinden sollte, und auch sonst wusste sie nichts Genaues. Aber sie wusste, wann die Hochzeit stattfinden würde. Es stand außer Frage - der 22. August, das Datum, das Andy bei ihrem zweiten Treffen vorgeschlagen hatte.

Als sie ihm die Einladung überreichte, war Andy erst überwältigt, dann erfreut. Er umarmte Ruth ganz fest.

Und ein paar Monate später, am 22. August 1963, heirateten Andy und Ruth in Olympia, Washington, in der Kirche, die Ruth schon als Kind besucht hatte. Ruth nahm Andys Namen an und wurde zu Ruth Weller.

Das Paar lud alle Gemeindemitglieder zur Hochzeit ein. Sie rechneten mit etwa 100 Gästen, aber am Ende waren es eher 200 - all die Menschen, die Ruth aufwachsen gesehen hatten, wollten dabei sein, um auf sie und Andy anzustoßen.

Als die Zahl der Gäste in die Höhe schoss, stellte Ruth fest, dass sie nicht genug Hochzeitstorte für alle Anwesenden hatten. Sie mussten sich beeilen, um mehr zu finden.

"Wir hatten alle möglichen Arten von Torten", erinnert sich Ruth. Es hat geklappt, und es war ein besonderes Fest.

Zusammenwachsen

Ruth und Andy freuten sich auf den Beginn ihres gemeinsamen Ehelebens. Aber sie waren beide noch sehr jung, und ihre ersten gemeinsamen Jahre waren eine Lernkurve.

"Wie ich schon sagte, war ich mit einem anderen jungen Mann verlobt, aber ich war nicht mit vielen anderen jungen Männern ausgegangen", sagt Ruth. "Und so sind wir in dieser Zeit im Grunde zusammen aufgewachsen."

Das Paar war auch beruflich sehr eingespannt. Ruth arbeitete für den Staat Washington, Andy verließ die Armee und begann ebenfalls für den Staat Washington zu arbeiten, und zwar in der Zulassungsabteilung.

Das Paar stellte fest, dass sie, wie Ruth es ausdrückt, "sehr unterschiedliche Persönlichkeiten" haben. Aber sie hatten eine ähnliche Sichtweise auf die Welt und fühlten sich von Anfang an wie ein Team. Es war "magisch", sagt Ruth.

An jenem ersten Weihnachten, dem Jahrestag ihres Kennenlernens, ging das Paar gemeinsam in den 88-Cent-Laden, um seine Weihnachtseinkäufe zu erledigen.

"Wir waren gerade erst verheiratet, und die Lage war angespannt", sagt Andy.

Sie kicherten, als sie durch den Laden liefen und kleine Geschenke für ihre Lieben kauften. Es war das erste Mal, dass sie als Paar Geschenke machten, und es war ein besonderes Gefühl.

Dann kamen sie mit ihrer Familie zusammen.

"Wir hatten immer eine enge Familie und hatten viel Spaß und Gemeinschaft miteinander", sagt Ruth. "Meine Eltern liebten Andy."

Mit der Zeit bekamen Ruth und Andy drei Kinder. Sie zogen von Olympia, Washington, nach Yakima, Washington.

Sie liebten es, Eltern zu sein.

"Andy ist ein wunderbarer Mensch. Er ist fürsorglich. Er war immer für uns, seine Familie, da, in jeder Hinsicht", sagt Ruth.

"Sie war immer für die Kinder da, hat sie angeleitet, sie geführt", sagt Andy.

"Aber war es immer einfach? Nein", sagt Ruth.

Ruths und Andys Tochter Joanne wurde mit dem Maffuci-Syndrom geboren, einer seltenen Knochenkrankheit, und benötigte als Kind viel zusätzliche Pflege.

"Sie wuchs zu einer sehr intelligenten jungen Frau heran. Sie war mehrere Jahre lang als 911-Disponentin tätig. Sie schenkte uns einen wunderbaren Enkel", sagt Ruth.

Joanne ist leider vor ein paar Jahren verstorben.

"Wir haben Dinge erlebt, die viele andere Menschen nicht erleben müssen und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen", sagt Ruth. "Ich glaube wirklich, dass wir dadurch stärker geworden sind.

Im Laufe ihrer jahrzehntelangen Zusammenarbeit haben sich Ruth und Andy gegenseitig in schweren Zeiten unterstützt und in guten Zeiten angefeuert.

Der Schlüssel, sagt Ruth, ist, "wenn du den Richtigen gefunden hast, halte dich fest".

"Ja, man muss durch harte Zeiten gehen", sagt sie. "Aber denken Sie daran, dass Sie auch gute Zeiten durchmachen. Und das sind die, an denen man sich festhält und die man nah bei sich behält. Und man erinnert sich. Das sind die Dinge, die dich am Leben halten."

Dankbar sein

Im Laufe der Jahrzehnte begannen Ruth und Andy, ihre Liebesgeschichte mit einem bestimmten Lied zu verbinden, "I Say a Little Prayer", das 1967 erstmals von Dionne Warwick aufgenommen und im Jahr darauf von Aretha Franklin veröffentlicht wurde.

Andy hat Ruth den Text oft vorgesungen. Das Lied klingt noch heute in den Ohren der beiden nach, die sich regelmäßig für die Anwesenheit des jeweils anderen in ihrem Leben bedanken.

"Es ist etwas ungewöhnlich, dass man in einem Greyhound-Bus jemanden trifft, den man noch nie zuvor gesehen hat, und dann eine Verbindung eingeht", sagt Ruth. "Eigentlich ist es sogar ein Wunder, dass zwei völlig Fremde aufeinander treffen und schließlich miteinander verheiratet sind. Und das schon so lange, wie wir verheiratet sind."

Im vergangenen August feierten Ruth, die inzwischen 79 Jahre alt ist, und Andy, der 82 Jahre alt ist, ihren 60-jährigen Hochzeitstag.

Ihr Hochzeitstag ist für die beiden ein wichtiger Tag - aber auch der Weihnachtstag.

"An jedem Weihnachtstag schwelgen wir in Erinnerungen", sagt Ruth. "Wir schauen uns am Tisch an und wissen, was der andere denkt".

Dieses Weihnachten wird das Paar mit seinen Lieben an der Seite feiern. Ruth und Andy stehen ihrer Familie, zu der inzwischen vier Enkelkinder und 10 Urenkel gehören, sehr nahe.

"Ich liebe es, am Leben zu sein und all unsere Enkelkinder aufwachsen zu sehen, ihre Familien und ihre Urenkel", sagt Andy.

"Es ist einfach wunderbar", sagt Ruth. "Ihre Umarmungen sind einfach so wichtig für uns, besonders in diesem Alter.

"Wir freuen uns auf das gemeinsame Weihnachtsfest, 61 Jahre nachdem wir uns zum ersten Mal getroffen haben", fährt sie fort. "Ich bin sicher, wir werden in Erinnerungen schwelgen, lachen, scherzen und uns über unser zufälliges Treffen vor 61 Jahren am Weihnachtstag 1962 lustig machen.

Quelle: edition.cnn.com