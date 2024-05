Serge Gnabry erleidet bei der Europameisterschaft einen schweren Schicksalsschlag.

In einer Saison voller verpasster Chancen könnte Serge Gnabry einen weiteren Rückschlag erleiden, denn eine Verletzung wird ihn wahrscheinlich für die Europameisterschaft ausschließen. Er könnte sich zwar erholen und während des Turniers zur Mannschaft stoßen, aber das Risiko ist Trainer Julian Nagelsmann zu groß. Stattdessen hat Gnabry den Juli als seine nächste große Chance im Visier.

Gnabry, Stürmer des FC Bayern München, hat sich im Halbfinale der Champions League gegen Real Madrid einen Muskelbündelriss im linken hinteren Oberschenkel zugezogen. Der 28-jährige Angreifer wird die Bundesligaspiele am kommenden Wochenende gegen den VfL Wolfsburg und die TSG 1899 Hoffenheim verpassen. Über das Ausmaß und den zeitlichen Ablauf von Gnabrys Verletzung hat der deutsche Rekordmeister noch keine Angaben gemacht.

Angesichts seiner Muskelverletzungen in dieser Saison ist ein Einsatz bei der Europameisterschaft für Gnabry eher unwahrscheinlich. Angesichts der mehrwöchigen Heilung eines Muskelbündelrisses und der häufigen Verletzungsrückschläge scheint es äußerst unwahrscheinlich, dass Gnabry zum Kader von Julian Nagelsmann gehören wird. Die Weltmeisterschaft beginnt am 14. Juni, wobei Deutschland im ersten Spiel auf Schottland trifft.

Gnabrys wiederkehrendes Pech

Gnabrys Abwesenheit in der Nationalmannschaft war in dieser Saison nicht nur verletzungsbedingt. Das letzte Mal spielte Gnabry im November bei den Spielen gegen die Türkei und Österreich für Deutschland. Hüftprobleme, ein gebrochener Arm und Krankheit haben den Spieler geplagt. Insgesamt hat Gnabry drei Spiele aufgrund von Muskelverletzungen verpasst.

Nach seinem Comeback im Februar brauchte Gnabry nach längerer Abwesenheit im April eine weitere zweiwöchige Pause. Durch die Vielzahl der Muskelverletzungen ist seine Teilnahme an der Europameisterschaft in weite Ferne gerückt. Nagelsmann wird seinen vorläufigen Kader für die Europameisterschaft am 16. Mai bekannt geben. Nach den ersten Spielen gegen Ungarn (19. Juni) und die Schweiz (23. Juni) beginnt im Juli die Vorbereitung des FC Bayern auf die neue Saison.

Nagelsmann wird seinen Kader eine Woche vorher bekannt geben. Zu den anstehenden Spielen der WM gehören das Eröffnungsspiel gegen Schottland und die anschließenden Partien gegen Ungarn und die Schweiz. Der FC Bayern blickt voraus auf die Vorbereitung auf die neue Saison im Juli.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.ntv.de