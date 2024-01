Sechs Kreuzfahrtpassagiere positiv auf Covid getestet: 4 geimpfte, 2 ungeimpfte

Vier der Gäste sind geimpft und zwei sind ungeimpfte Minderjährige, teilte Royal Caribbean International in einer Erklärung mit. Die Sieben-Nächte-Kreuzfahrt startete am 25. Juli von Nassau (Bahamas) aus.

Einer der vier geimpften Gäste habe leichte Symptome, so das Unternehmen, und drei seien asymptomatisch. Die vier sind nicht gemeinsam unterwegs.

Die beiden nicht geimpften Minderjährigen befanden sich in der gleichen Reisegruppe und sind nach Angaben von Royal Caribbean asymptomatisch.

"Die Gäste wurden sofort unter Quarantäne gestellt, und ihre unmittelbare Reisegruppe sowie alle engen Kontaktpersonen wurden ermittelt und negativ getestet", heißt es in der Erklärung der Kreuzfahrtgesellschaft.

Die Infektionen wurden bei Routineuntersuchungen festgestellt, die bei allen Gästen vor der Heimreise durchgeführt werden müssen.

Die sechs Gäste und ihre unmittelbaren Reisebegleiter werden am Freitag in Freeport auf den Bahamas von Bord gehen. Sie werden getrennt voneinander mit privaten Verkehrsmitteln nach Hause reisen", so Royal Caribbean.

Alle Reisenden im Alter von 16 Jahren und älter mussten vor der Einschiffung auf die Adventure of the Seas vollständig geimpft und negativ auf Covid-19 getestet sein, und die gesamte Besatzung ist vollständig geimpft.

Kinder, die nicht geimpft werden durften, mussten laut der Website von Royal Caribbean drei Tests absolvieren: Ein PCR-Test vor der Ankunft auf den Bahamas, ein kostenloser Covid-19-Test am Tag der Einschiffung und ein dritter kostenloser Test am fünften oder sechsten Tag der Kreuzfahrt (erforderlich für alle Passagiere ab zwei Jahren für die Wiedereinreise auf die Bahamas und anwendbar auf die Wiedereinreisebestimmungen des Heimatlandes).

Geimpfte Gäste an Bord der Adventure of the Seas müssen auf dem Schiff keinen Gesichtsschutz tragen, so die Richtlinien von Royal Caribbean, die auf der Website des Kreuzfahrtunternehmens veröffentlicht sind.

Nicht geimpfte Gäste müssen im Freien keine Masken tragen, jedoch in allen öffentlichen Innenräumen, außer beim Essen und Trinken.

Die positiven Fälle fallen in eine Zeit, in der in den Vereinigten Staaten heftige Diskussionen und Überarbeitungen der Maskenvorschriften stattfinden.

Die hochgradig übertragbare Delta-Variante hat dazu geführt, dass bahnbrechende Covid-Infektionen bei vollständig geimpften Personen verstärkt unter die Lupe genommen werden und die Besorgnis über die Bedrohung ungeimpfter Personen wächst.

Die rasche Ausbreitung der Delta-Variante in den USA veranlasste die Centers for Disease Control and Prevention (Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention) in dieser Woche, ihre Maskierungsempfehlungen für geimpfte Personen zu überarbeiten. Die Behörde rät nun geimpften Personen, in öffentlichen Innenräumen in Gebieten mit erheblicher oder hoher Übertragung Masken zu tragen.

