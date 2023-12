Schwierige Urlaubsreisen möglich, da zwei Stürme zusammenfließen und das Zentrum der USA treffen

Die am Samstag beginnende 10-tägige Urlaubsreisezeit wird laut der AAA-Urlaubsprognose zum Jahresende die verkehrsreichste Zeit aller Zeiten auf den US-Flughäfen sein. Insgesamt wird erwartet, dass 115 Millionen Amerikaner in dieser Urlaubssaison mindestens 50 Meilen von zu Hause wegfahren werden. Viele von ihnen können sich auf Folgendes gefasst machen.

Freitag: Knifflige Reisen durch den Westen

Der Westen hat das Pech, am Freitag von zwei gleichzeitigen Stürmen heimgesucht zu werden - einer im Südwesten und einer im Nordwesten - und ist die Region in den USA, in der es am ehesten zu Reiseunterbrechungen kommen wird.

Derselbe Sturm, der am Donnerstag für ergiebige Regenfälle und Überschwemmungen in Teilen Südkaliforniens gesorgt hat, wird sich am Freitag auf den Südwesten ausweiten. Starke Regenfälle werden am Freitag in Arizona und bis Freitagabend in Teilen von New Mexico zu Überschwemmungen führen.

Weitere Überschwemmungen sind am Freitag in Südkalifornien möglich, wenn der Regen anhält.

Nach Angaben des Weather Prediction Center gilt für Südkalifornien und weite Teile Südarizonas am Freitag ein Risiko der Stufe 2 von 4 für übermäßige Niederschläge.

Weiter nördlich wird ein Sturm, der am frühen Freitagmorgen den pazifischen Nordwesten erreicht hat, im Laufe des Tages über den Nordwesten ziehen und später am Freitagabend in die Rocky Mountains vordringen.

In Teilen der Cascade Mountains in Washington ist am Freitag mit mehr als einem halben Meter Schnee zu rechnen. Dazu gehört auch der beliebte Stevens Pass, der die Kaskaden durchschneidet, was für Autofahrer ohne Schneeketten zu einem Stillstand führen könnte. In den tieferen Lagen des Nordwestens wird es regnen.

Andernorts wird es am Freitag im Osten trocken und weitgehend ruhig sein. Von Freitag bis Samstag wird es von den südlichen Ebenen bis in den Mittleren Westen hinein etwas regnen, aber schwere, überschwemmende Regenfälle sind unwahrscheinlich.

Samstag und Sonntag: Stürmisch, aber für manche rekordverdächtig warm

Die beiden störenden Stürme, die am Freitag über den Westen zogen, werden sich am Samstag über den Rocky Mountains zu einem größeren Sturm zusammenschließen und am Sonntag die Mitte der USA erreichen. Die Reisewahrscheinlichkeit wird am Samstag zunehmen, wenn sich der Schnee von Idaho und Montana über Colorado und New Mexico sammelt.

Wer am Samstag zu seinen Lieben in den Rocky Mountains fährt, sollte sich auf eine möglicherweise lange und schneereiche Reise einstellen. Der Schneefall wird sich am Sonntag über Wyoming und Colorado fortsetzen und sich auf Nebraska und die Dakotas ausdehnen, wenn der Sturm in die Mitte der USA vordringt.

Es wird bis Samstagabend dauern, bis eine Mischung aus Regen und Schnee in Denver ankommt, bevor sie am Sonntag vollständig in Schnee übergeht. Dieser Schnee könnte Flugreisenden in letzter Minute ziemliches Kopfzerbrechen bereiten, insbesondere jenen, die über den Denver International Airport, das verkehrsreichste Drehkreuz der Region, fliegen.

Weit entfernt vom Schnee wird es am Sonntag von den südlichen Ebenen und dem unteren Mississippi-Tal bis in den Mittleren Westen regnen, wenn der Sturm seine Ausdehnung vergrößert.

Dieser Regen könnte zeitweise heftig ausfallen, insbesondere in den Gebieten nahe der Golfküste. Für mehr als neun Millionen Menschen in weiten Teilen Louisianas und in Teilen von Mississippi, Texas und Arkansas wird für Sonntag ein Risiko für übermäßige Niederschläge der Stufe 2 von 4 vorhergesagt.

Nasse Straßen und dichter Verkehr werden an Heiligabend in Ballungsräumen wie Dallas und Kansas City wahrscheinlich zu sehr langsamen Fahrten führen. In Orten wie New Orleans, wo der Regen am stärksten ist, werden überflutete Straßen den Verkehr zum Erliegen bringen.

Auch die Windgeschwindigkeiten werden am Sonntag in der Mitte der USA zunehmen, und vielerorts wird es windig sein, wobei einige stärkere Windböen möglich sind. Wo diese stärkeren Windböen häufiger auftreten, sind Flugverspätungen möglich.

Normalerweise würde ein großer Sturm in der Mitte der USA an Heiligabend Schnee für einen viel größeren Teil der Region bedeuten - aber dieses Jahr ist es anders.

In der gesamten Region werden sehr milde und möglicherweise rekordverdächtige Temperaturen erwartet, was zum Teil auf den Einfluss von El Niño zurückzuführen ist, einem natürlichen Ozean- und Wettermuster im tropischen Pazifik, das das Wetter rund um den Globus beeinflusst.

Die Tageshöchsttemperaturen sind am Samstag im oberen Mittleren Westen und an Heiligabend in weiten Teilen des Mittleren Westens und der Plains in Gefahr. Die Rekordtemperaturen werden sich im Mittleren Westen wahrscheinlich bis zum ersten Weihnachtsfeiertag fortsetzen.

Weihnachtstag: Nass und mild, nicht weiß

Der Sturm vom Wochenende wird am Montag nach Osten ziehen und einen milden, feuchten Weihnachtstag vom Mittleren Westen bis zum Südosten einläuten.

Wie am Sonntag wird der stärkste Regen, der zu Überschwemmungen führen könnte, am Montag auf die Gebiete nahe der Golfküste beschränkt bleiben. Weiter nördlich wird es zwar zeitweise regnen, aber es ist unwahrscheinlich, dass es zu nennenswerten Überschwemmungen kommt.

In einer der wenigen kalten Stellen des Sturms, die am Montag noch übrig sind, wird es in Teilen Nebraskas weiter schneien, und in Iowa, Minnesota und Wisconsin kann es zu einem eisigen Mix aus Regen, Schnee und Graupel kommen.

Für den größten Teil des Westens und des Nordostens ist ein trockener Weihnachtstag zu erwarten.

Für alle, deren Träume von weißen Weihnachten zerplatzt sind, könnte dieses Weihnachten einen neuen Schneerekord aufstellen.

Nach Angaben der NOAA lagen am Freitagmorgen nur 13,2 % des amerikanischen Festlands als Schneedecke auf dem Boden. Der größte Teil dieser Schneedecke liegt in den Rocky Mountains und den Kaskaden, etwas mehr in den Hochlagen des Nordostens.

Die Schneefälle in den Rocky Mountains an diesem Wochenende werden wahrscheinlich dazu beitragen, dass die Schneedecke insgesamt etwas ansteigt. Dies wird jedoch nicht ausreichen, um zu verhindern, dass dieses Jahr die geringste Schneedecke zu Weihnachten seit 2003 zu verzeichnen ist, als 21,2 % der USA mit Schnee bedeckt waren.

