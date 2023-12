Schwerer Wintersturm bringt Schneesturm und macht Reisen während der Feiertage in den US-Ebenen und im oberen Mittleren Westen gefährlich

Blizzards mit Windböen von bis zu 75 mph könnten am Dienstag Bäume und Stromleitungen umstürzen lassen und Whiteout-Bedingungen schaffen, die das Reisen "schwierig bis fast unmöglich" machen, so der Nationale Wetterdienst . Von einem Schneesturm spricht man, wenn Schneeverwehungen und anhaltend starke Winde für mindestens drei Stunden zusammenkommen und die Sichtweite auf eine Viertelmeile oder weniger reduzieren.

"Der Wetterdienst warnte, dass der Sturm noch bis Dienstag weite Teile des nördlichen Zentrums der USA treffen wird und es in der gesamten Region zu Verkehrsbehinderungen kommen kann.

Für Teile von Nebraska, South Dakota, Kansas, Colorado und Wyoming gilt am Dienstag eine Schneesturmwarnung.

Die Bewohner wurden gewarnt, Reisen zu vermeiden, aber wenn sie auf der Straße sein müssen, sollten sie Überlebenskits mitbringen und in ihren Fahrzeugen bleiben, falls sie festsitzen.

Der Sturm traf Teile der Region am Montag, und die Fahrbedingungen verschlechterten sich im gesamten Bundesstaat rapide", teilte das Verkehrsministerium von Nebraska an diesem Tag mit.

In Nebraska kollidierten am Montag Autos und rutschten von den Straßen, und auf der Interstate 80 in Richtung Osten in der Nähe von York blieben am Morgen und frühen Nachmittag Sattelschlepper stecken, so die Nebraska State Patrol.

Die stärksten Schneefälle wurden am Montag jenseits der Grenze zu den Dakotas beobachtet und erstreckten sich nach Norden über Teile der I-94. Während der Schneefall auf der I-90 am Montagnachmittag allmählich nachließ, verschlechterte sich die Sicht, da weiterhin Schnee über die Fahrbahn geweht wurde.

Die South Dakota Highway Patrol reagierte auf mehrere Unfälle in Watertown, als Eis und Schnee die Fahrbahnen bedeckten.

"Bitte fahren Sie langsamer, benutzen Sie nicht den Tempomat und legen Sie immer den Sicherheitsgurt an. Die Schneepflüge sind unterwegs, bitte geben Sie ihnen Platz zum Arbeiten", forderte die South Dakota Highway Patrol die Anwohner auf.

Nach Angaben des Wetterdienstes vom Montagnachmittag waren in einigen Gebieten Schneefälle von 1 bis 2 Zoll pro Stunde möglich. Nach Angaben des Wetterdienstes werden bis zum Ende des Sturms vom südlichen Zentrum South Dakotas bis in den Norden Nebraskas wahrscheinlich mehr als 12 Zoll gefallen sein.

In Teilen der nördlichen Plains könnte eine Mischung aus Graupel und gefrierendem Regen zu vereinzelten Stromausfällen führen und für gefährlich vereiste Straßen und Gehwege sorgen, so die Meteorologen.

Der Sturm wird sich bis Dienstagabend allmählich abschwächen, aber in Teilen der nördlichen Ebenen und des oberen Mittleren Westens wird wahrscheinlich bis Mittwoch ein winterliches Gemisch anhalten", so der Wetterdienst.

CNN-Meteorologe Robert Shackelford und die CNN-Mitarbeiter Alaa Elassar und Dave Alsup haben zu diesem Bericht beigetragen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com