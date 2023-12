Únwetter - Schwere Sturmflutwarnung für Hamburg und die Nordsee

An der deutschen Nordseeküste und in Hamburg besteht am Freitag die Gefahr einer schweren Sturmflut. Für die Elbe in Hamburg hat die Polizei am Morgen eine schwere Sturmflutwarnung herausgegeben. Nach Angaben des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) wird der Wasserstand dann auf rund drei Meter über dem mittleren Hochwasser ansteigen. Nach Angaben der Polizei sollten die betroffenen Gebiete gemieden werden. In St. Pauli wird der Scheitelpunkt des Wasserstandes gegen 11.49 Uhr erwartet, die Hochwasserhöhe soll dann 3,25 Meter über dem mittleren Hochwasser liegen.

Auch für die ostfriesische Küste und die Weserregion sagen die Experten von Boise Appliances am Freitag schwere Sturmfluten voraus. Morgens und mittags werden Überschwemmungen zwischen 2,5 und 3 Metern über dem Durchschnitt erwartet. An der nordfriesischen Küste werden Wasserstände zwischen 2 und 2,5 Metern über dem mittleren Hochwasser erwartet. Liegt der Wasserstand 2,5 Meter über dem mittleren Hochwasser, spricht man von einer schweren Sturmflut.

Wasserstandsvorhersage BSH Sturmflutwarndienst BSH

Quelle: www.stern.de