Schwere Kälte in Chinas Erdbebengebieten, Zahl der Todesopfer steigt auf über 130

Nachdem ein starkes Erdbeben die Nordwestregion erschüttert hatte, verbrachten viele Überlebende die Nacht in provisorischen Zelten in der eisigen Kälte. Es wächst die Sorge, dass einige von ihnen die Kälte nicht überleben könnten. Bei einem Erdbeben in den Provinzen Gansu und Qinghai kamen am...