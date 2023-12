Schnorchler bei mutmaßlichem Hai-Angriff vor der Küste Cornwalls gebissen

Die namenlose Frau wurde nach dem Vorfall, bei dem es sich vermutlich um den ersten Haiangriff dieser Art in britischen Gewässern seit 1874 handelt und der sich am Donnerstag in der Nähe von Penzance ereignete, von der Küstenwache Ihrer Majestät gerettet.

Die HM Coastguard hat inzwischen bestätigt, dass ein Rettungsteam entsandt wurde, um nach dem mutmaßlichen Haiangriff Hilfe zu leisten.

"Die britische Küstenwache schickte das Penzance Coastguard Rescue Team zu einem Schnorchler, der vermutlich von einem Hai gebissen wurde", so ein Sprecher der Maritime Coastguard Agency.

"Die Küstenwache wurde kurz vor 12:30 Uhr am Donnerstag (28. Juli) benachrichtigt. Es wird angenommen, dass der Schwimmer eine Beinverletzung erlitten hat.

"Das Team der Küstenwache traf die Verunglückte im Hafen von Penzance, um sie in die Obhut des Rettungsdienstes zu übergeben.

Die Frau befand sich auf einem Schnorchelausflug, als sich der Vorfall ereignete.

Blue Shark Snorkel Trips, die die Tour organisierten, sagten in einer Erklärung, dass "diese Vorkommnisse extrem selten sind und leicht missverstanden werden können".

"Wie wir wissen, kann so etwas passieren, wenn wir uns entscheiden, mit wilden Tieren in ihrer eigenen Umgebung zu interagieren. Das Letzte, was wir wollen, ist, dass Spekulationen die Medien in eine Welt der schlechten Presse für die Haie treiben, ohne dass sie daran schuld sind", fügten sie hinzu.

Das Unternehmen teilte mit, dass die betroffene Person erste Hilfe erhielt und das Boot verlassen konnte. Der Schnorchler, der in der Erklärung nicht identifiziert wurde, wurde an Land weiter behandelt".

Laut der Erklärung des Reiseveranstalters sagte die betroffene Person zu Blue Shark Snorkel Trips, dass es trotz des Endes der Reise erstaunlich war, solche majestätischen Kreaturen in freier Wildbahn zu sehen, und ich möchte nicht, dass dieser verrückte Vorfall den Ruf einer bereits verfolgten Spezies trübt".

Über die Art des Hais, um den es sich gehandelt haben könnte, wurden keine weiteren Einzelheiten bekannt gegeben.

Während die USA mit insgesamt 47 gemeldeten Haibissen im Jahr 2021 die höchste jährliche Zahl an dokumentierten Haibissen in der Welt aufweisen, ist die Anwesenheit von Haien in britischen Gewässern sehr selten.

Nach Angaben der britischen Wohltätigkeitsorganisation The Shark Trust gab es in britischen Gewässern seit 175 Jahren keine unprovozierten Haibisse mehr.

Quelle: edition.cnn.com