Schicks Gefühl bringt Supertrainer Alonso neues Glück

Nach eigenen Angaben ist er noch lange nicht bei 100 %. Dennoch gelang Patrik Schick zum ersten Mal seit 14 Monaten ein Hattrick in der Bundesliga-Startelf. Die Bundesliga hat einen starken Titelanwärter: Die deutsche Mannschaft hat eine neue Startelf und einen Supertrainer.

Nach einem gelungenen Comeback in der Startelf schnappte sich Patrick Schick wie üblich den Matchball als vorweihnachtliches Geschenk für seinen Hattrick. Sitzen und Entspannen gehört für den tschechischen Stürmer in der kurzen Winterpause nicht zum Alltag. „Viel freie Zeit werde ich nicht haben“, sagte der 27-Jährige nach dem 4:0 (3:0)-Sieg gegen Bochum. „Ich habe noch viel Arbeit vor mir.“ Schick sagte, dass letztlich er „Noch nicht 100 Prozent. Ich habe das Gefühl, dass da etwas fehlt.“

Das muss wie eine Bedrohung für den Wettbewerb klingen. Denn am Mittwochabend befriedigte Schick sogar seinen perfektionistischen Trainer Xabi Alonso voll und ganz. „Das ist das beste Comeback“, sagte der ehemalige Welt- und Europameister. „Mehr hätte ich nicht erwarten können.“

Alonso erklärte von Anfang an, dass er einen Plan mit dem Profi habe, der seit etwa einem Jahr unter anhaltenden Adduktorenproblemen leide. Er stellte ihn langsam vor und nahm ihn dann für einen ganzen Monat aus dem Team, nachdem er Ende Oktober für die ersten beiden Spiele zurückgekehrt war. Seitdem hat Schick 213 Einsatzminuten absolviert, was eigentlich weniger als zweieinhalb Spielen entspricht. Aber er hat sechs Tore geschossen.

Damit beendete Schick die Saison 2021/22 als zweitbester Torschütze der Bundesliga mit 24 Toren, eine weitere unglaubliche Verbesserung für Bayer, das alle drei Tore geschafft hatte, bevor sein bester Torschütze zurückkehrte. Wettbewerb. Leverkusen hat am Mittwoch die ungeschlagene Serie Deutschlands von 25 Pflichtspielen seit Saisonbeginn fortgesetzt. Dies teilten sie kurzzeitig mit dem HSV, der in der Saison 1982/1983 24 Spiele absolvierte.

22 Siege, 3 Unentschieden, 81 Tore

„Wir wollten eine tolle erste Saisonhälfte haben“, sagte Alonso, „aber selbst die optimistischsten Leute hätten sich das nicht vorstellen können.“ Nach 25 Spielen der ersten Serie gab es für Leverkusen nur drei Unentschieden, also hatten sie es geschafft insgesamt unglaubliche 22 Siege. Sie erzielten in 11 Spielen 81 Tore und kassierten nur 18 Gegentore, wobei sie sogar ohne Gegentor blieben. Auch in der Europa League, in der es sehr gut aussieht, und im DFB-Pokal gewannen sie souverän ihre Gruppe.

Diese Saison ist auf dem besten Weg, die erste Meisterschaft seit 1993 zu gewinnen. Für viele wäre alles andere eine kleine Enttäuschung. Die Chancen auf den Pokal schienen am besten, da nur noch drei Erstligisten im Viertelfinale verblieben. Doch nach elf Jahren in der Liga hat Bayer alle Chancen, den Serienmeister Bayern München zu stürzen.

Der entscheidende Moment wird für viele der Afrikanische Nationen-Pokal im Januar sein, bei dem bis zu fünf Bayer-Spieler bis zu sechs Spiele verpassen werden. „Aber nicht jeder kann das Finale erreichen“, sagte Alonso mit einem Lächeln. Gegen Bochum, das letzte Team, das Bayer im Mai besiegte, setzte er alle fünf Afrikaner auf die Bank und gab hinterher öffentlich zu, dass es ein bewusster Test gewesen sei. „Natürlich ist es ein Test“, sagte Alonso. „Aber es ist kein Risiko. Ich werde in der Bundesliga kein Risiko eingehen.“

Offensichtlich war dies für den zuvor starken Victor Bonifatius kein wirklich modischer Schachzug. Andererseits hat in diesen 25 Spielen seit diesem Sommer fast alles funktioniert, was Alonso versucht hat. Der Spanier versichert, dass er den Winter über entspannen möchte. „Es ist Zeit, eine Pause zu machen“, sagte er. „Die Spieler, auch das Personal, wir brauchen Zeit zum Entspannen. Zeit mit Familie und Freunden. Wir hatten in letzter Zeit nicht viel Gelegenheit, Freunde zu sehen.“ Als Fan nicht als Trainer.“ Dann ging der Angriff auf maximal drei Titel erst richtig los. „Wir wollen weitermachen und nicht aufhören“, sagte Alonso. Schick geht mit gutem Beispiel voran.

Quelle: www.ntv.de