Schatztruhe" mit unveröffentlichten J.R.R. Tolkien-Essays über Mittelerde erscheint im Sommer 2021

Die Sammlung mit dem Titel "The Nature of Middle-earth" (Die Natur von Mittelerde) wird "die Leser in die Welt von 'Das Silmarillion', 'Unvollendete Geschichten' und 'Der Herr der Ringe' zurückversetzen", so der Verlag am Donnerstag.

Tolkiens geliebte Bücher "Der Herr der Ringe" und "Der Hobbit" sind internationale Bestseller in mehr als 70 Sprachen und wurden zu milliardenschweren Filmtrilogien verarbeitet.

Es ist allgemein bekannt, dass J.R.R. Tolkien "Der Hobbit" 1937 und "Der Herr der Ringe" 1954/5 veröffentlichte. Was vielleicht weniger bekannt ist, ist, dass er in den folgenden Jahrzehnten bis in die Jahre vor seinem Tod 1973 weiter über Mittelerde schrieb", so Chris Smith, stellvertretender Verlagsleiter von HarperCollins, in einer Erklärung.

Für ihn war Mittelerde Teil einer ganzen Welt, die es zu erforschen galt, und die Schriften in The Nature of Middle-earth" offenbaren die Reisen, die er unternahm, um seine einzigartige Schöpfung besser zu verstehen", so Smith weiter.

Die Sammlung wird eine Reihe von fantastischen Themen erforschen, darunter elbische Unsterblichkeit und Reinkarnation sowie die Geografie der Schauplätze einiger von Tolkiens berühmtesten Fantasy-Epen, fügte Smith hinzu.

"Diese neue Sammlung ist eine wahre Fundgrube, die den Lesern die Möglichkeit bietet, Professor Tolkien im Moment der Entdeckung über die Schulter zu schauen: Auf jeder Seite wird Mittelerde wieder zu außergewöhnlichem Leben erweckt", sagte er.

Die Sammlung wird von Carl F. Hostetter herausgegeben, einem führenden Tolkien-Experten, dem Leiter der Elvish Linguistic Fellowship und einem Computeringenieur der NASA.

Das Buch ist ab dem 24. Juni erhältlich und wird im Vereinigten Königreich von HarperCollins und in Nordamerika von Houghton Mifflin Harcourt herausgegeben.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com