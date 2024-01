Samuel Ross' Modelabel A-Cold-Wall* entzieht sich jeder Definition

Aber nur drei Tage vor der Show von A-Cold-Wall* auf der Londoner Modewoche für Männer war es in der Zentrale des Labels... ruhig. Model-Castings waren im Gange und das Team arbeitete in aller Ruhe.

Samuel Ross, der 27-jährige Gründer und Kreativdirektor der Marke, betonte zu Beginn unseres Interviews, dass die Dinge so unter Kontrolle seien, wie sie zu sein schienen.

"(Vor) unseren ersten drei oder vier Shows herrschte Chaos. Es herrschte Anarchie. Es herrschte Schmerz. Da gab es Tränen, Schweiß, Blut, all das. (Aber) jetzt haben wir einen wirklich ganzheitlichen Ansatz für den Zusammenhalt im Team entwickelt, und wir können uns aufeinander verlassen ... es herrscht eine sehr entspannte und konzentrierte Energie", sagte er.

Das Studio ist, wie das vieler junger Marken, eher unscheinbar. Es ist ein funktionaler Raum mit wenig Schnickschnack, der eher an eine Designwerkstatt als an einen Hochglanzmode-Showroom erinnert. Das Gebäude selbst ist von einem Gerüst umhüllt, das durch die Fenster an den Seiten des Studios sichtbar ist.

Aber es scheint ein perfekter Ort für Ross zu sein, denn viele seiner Kleidungsstücke wirken fast wie konstruiert, geschweißt - konstruiert. Seine Entwürfe sind funktional und zweckmäßig, obwohl es ihnen nicht an konzeptionellen Details mangelt: Es gibt Reißverschlüsse, skulpturale Formen, Ausschnitte an ungewöhnlichen Stellen und Taschen über Taschen. Viele der Materialien sind robust (dicke schottische Wolle) oder spielerisch sensibel (wunderschön geformtes klares Acetat und transparentes Nylon, das man abwischen könnte).

Das Etikett beschriften

Junge Designer werden oft in eine Schublade gesteckt, wenn sie anfangen. PR-Agenturen und Vermarkter entwerfen Geschichten, die für die Verbraucher leicht zu verstehen sind, und wiederholen diese Botschaft dann immer wieder.

Ähnlich wie bei aufstrebenden Schauspielern kann das, was einen Designer berühmt macht, dazu führen, dass er seine Karriere damit verbringt, zu versuchen, davon wegzukommen.

A-Cold-Wall* wird oft als Streetwear-Marke bezeichnet, und Ross' Erziehung in der Arbeiterklasse wird häufig angeführt. In den Medien wird gerne erzählt, wie der junge Ross seinen Freunden in dem Sozialwohnungsblock, in dem er aufgewachsen ist, gefälschte Mode vorspielte.

Doch obwohl der Designer in einem Arbeitermilieu aufgewachsen ist und seine Arbeit durchaus Elemente von Streetwear enthält (man denke an maßgeschneiderte Trainingsanzüge und viel Oberbekleidung), wirken solche Beschreibungen doch sehr verkürzt.

"Da ist offensichtlich ein Hauch von Klassismus im Spiel, zwischen Klasse und Rasse und dem Wort 'Streetwear' ... Ich denke, es ist ziemlich kurzsichtig, dieses Wort einfach auf eine Fülle von Arbeiten anzuwenden, in denen ich tätig bin", sagte er.

Ross wurde in Brixton im Süden Londons geboren und verbrachte den größten Teil seiner Kindheit und seines frühen Erwachsenenlebens in den englischen Midlands. Seine Eltern sind beide kreativ und gebildet - sein Vater ist ein Spezialist für Glasmalerei, der am Central Saint Martins Kunst studiert hat, und seine Mutter ist eine Ölmalerin, die Psychologie unterrichtet. Er schreibt seinen Eltern zu, dass sie ihn zu einem Menschen geformt haben, der in Kunst und Design arbeitet.

Ross war von Anfang an kreativ: Er erinnert sich daran, dass er im Alter von etwa 7 Jahren einem Freund aus seinem Jugendclub ein Bild oder eine Skizze verkaufte. Anschließend studierte er Grafikdesign und zeitgenössische Illustration an der Universität und begann seine berufliche Laufbahn im Bereich Produkt- und Grafikdesign, wo er für ein Büro in Leicestershire arbeitete. Aber er war rastlos.

"Es ist nicht so, dass ich nicht glücklich war. Es war einfach nicht genug", sagt er. "Ich hatte diese Vorstellung von Größe, die mir an der Universität verkauft und angepriesen wurde, wie den meisten Studenten. Und die banale Realität als Junior außerhalb Londons, der in einem Industriegebiet arbeitet, gab mir einfach nicht die Erfüllung, die ich durch meine Arbeit erreichen konnte."

Als er seinen nächsten Schritt plante, experimentierte Ross mit verschiedenen Formen des kreativen Ausdrucks, von der Musik bis zur Straßenkunst. Er kam in Kontakt mit Virgil Abloh (heute Kreativdirektor für Herrenmode bei Louis Vuitton), der ihm eine Assistentenstelle bei seinem Label Off-White anbot. Dies brachte Ross zurück nach London und half ihm, dorthin zu gelangen, wo er sich heute befindet.

Ende letzten Jahres wurde er bei den Fashion Awards in London als "Emerging Menswear Designer" ausgezeichnet, und seine Kleidung wird heute in renommierten Geschäften wie Barneys, Selfridges und Dover Street Market angeboten.

Ross versteht zwar, wie - und warum - er in eine Schublade gesteckt wurde, aber er hofft, dass er sich über die ihm auferlegten Narrative hinaus entwickeln kann.

"Wir sprechen hier von einer Bewegung zwischen Design und Mode und nicht von Streetwear. Das ist es, was tatsächlich passiert. Ich habe das Gefühl, dass wir das gerade erleben", sagt er.

Ein neues Genre der Mode

Wenige Tage nach unserem Interview findet die von Ross vorbereitete Show statt, eine sorgfältig inszenierte und unheimliche Mischung aus Mode, Design und Kunst.

Die Installation war in der Gegenwart angesiedelt, vor dem Hintergrund politischer Instabilität und einer globalen Migrantenkrise, und war laut den Notizen, die auf den Sitzen der Gäste lagen, eine Meditation über die "zwei Gefühlszustände, die das letzte Jahrhundert unserer Kultur beherrscht haben: geistige Apathie und mentale Taubheit in einem Zeitalter des monotonen Scrollens von Muskelgedächtnis".

Die Models liefen langsam über einen Laufsteg, der auf beiden Seiten von flachen Wasserbecken gesäumt war. Eine vom Choreografen Jamie Neale zusammengestellte Truppe zeitgenössischer Tänzer schlängelte sich in vagabundenähnlichen Lumpen durch das dunkle Wasser zu einer Musik, die zuweilen äußerst unangenehm zu hören war.

Die Szenen waren alptraumhaft. Als sich eine Gruppe von Tänzern dem Ende ihrer Wasserdurchquerung näherte, rannte ein bösartig klingender Hund auf sie zu und bellte und knurrte sie an. Auf der anderen Seite der Landebahn schaffte es ein einsamer Tänzer bis zu einer kleinen "Landmasse", auf die er sich kämpfte, bevor er für den Rest der Show erschöpft liegen blieb.

Das Grauen, das die Tänzer erdulden mussten, blieb von den Models, die über ihnen liefen, unbemerkt, da sie den Schmerz und den Kampf zu ihren Füßen nicht zu bemerken schienen.

"In diesen unsicheren Zeiten geht es nicht nur um die klassischen Ideen von Schutz und Nutzen - Selbsterhaltung ist der Schlüssel zum Überleben", heißt es in den Begleitunterlagen.

Am Ende der Show verneigte sich Ross. Er hielt sein kleines Baby im Arm, was die Stimmung aufhellte und dem Publikum einen Funken Hoffnung für die Zukunft gab.

Die Show war vielschichtig, kompliziert, anspruchsvoll, kantig, prätentiös, jung, kunstvoll, persönlich - und, wie Ross' Etikett, unmöglich in ein oder zwei Worten zu fassen.

Quelle: edition.cnn.com