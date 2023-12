Sally Rooney weigert sich, die hebräischen Rechte für ihr neuestes Buch an einen israelischen Verlag zu verkaufen, da sie politische Einwände hat

Der Verlag Modan hat bereits hebräische Versionen von Rooneys zwei anderen Romanen, "Normal People" und "Conversations with Friends", veröffentlicht.

In einer Erklärung, die Rooneys Vertreter am Dienstag an CNN schickten, sagte die Autorin, sie sei "stolz", dass ihre beiden früheren Romane ins Hebräische übersetzt wurden, und fügte hinzu, es sei eine "Ehre", dass ihr neuester Roman hebräischsprachigen Lesern zur Verfügung stehe. Sie fügte jedoch hinzu, dass sie sich entschieden habe, die Übersetzungsrechte für "Beautiful World, Where Are You" vorerst nicht an einen in Israel ansässigen Verlag zu verkaufen.

Die Autorin sagte, sie wolle die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) unterstützen, eine Kampagne, die sich dafür einsetzt, "die internationale Unterstützung für Israels Unterdrückung der Palästinenser zu beenden und Israel zur Einhaltung des Völkerrechts zu zwingen", wie es auf der Website heißt.

Rooney zitierte einen Anfang des Jahres von Human Rights Watch (HRW) veröffentlichten Bericht mit dem Titel "A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution".

"Dieser Bericht, der auf einen ähnlich vernichtenden Bericht der bekanntesten israelischen Menschenrechtsorganisation B'Tselem folgte, bestätigte, was palästinensische Menschenrechtsgruppen schon lange sagen: Israels System der rassischen Dominanz und Segregation gegen Palästinenser entspricht der Definition von Apartheid nach internationalem Recht", sagte Rooney in der Erklärung.

Sie sagte, die BDS-Bewegung sei eine "von Palästinensern geführte, antirassistische und gewaltfreie Basiskampagne, die als Reaktion auf das Apartheidsystem und andere schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen zu einem wirtschaftlichen und kulturellen Boykott von mitschuldigen israelischen Unternehmen und Institutionen aufruft".

"Sie ist dem wirtschaftlichen und kulturellen Boykott nachempfunden, der zur Beendigung der Apartheid in Südafrika beigetragen hat", so Rooney weiter.

"Natürlich machen sich auch viele andere Staaten als Israel schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen schuldig. Das galt auch für Südafrika während der Kampagne gegen die dortige Apartheid. In diesem speziellen Fall reagiere ich auf den Aufruf der palästinensischen Zivilgesellschaft, einschließlich aller großen palästinensischen Gewerkschaften und Schriftstellerverbände."

In der Erklärung des irischen Autors heißt es weiter: "Ich verstehe, dass nicht jeder mit meiner Entscheidung einverstanden sein wird, aber ich halte es unter den gegenwärtigen Umständen einfach nicht für richtig, einen neuen Vertrag mit einem israelischen Unternehmen zu akzeptieren, das sich nicht öffentlich von der Apartheid distanziert und die von der UNO festgelegten Rechte des palästinensischen Volkes unterstützt."

Israel weist die Bezeichnung Apartheid entschieden zurück. Es bezeichnete die Behauptungen im HRW-Bericht als "absurd und falsch" und sagte, die Organisation sei "dafür bekannt, dass sie seit langem eine anti-israelische Agenda verfolgt".

Rooney sagte, dass die Rechte für die hebräische Übersetzung des Romans noch immer verfügbar seien und fügte hinzu: "Wenn ich einen Weg finden kann, diese Rechte zu verkaufen, der mit den institutionellen Boykottrichtlinien der BDS-Bewegung vereinbar ist, werde ich sehr froh und stolz sein, dies zu tun. In der Zwischenzeit möchte ich noch einmal meine Solidarität mit dem palästinensischen Volk in seinem Kampf für Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit zum Ausdruck bringen."

Tali Tchelet, eine Sprecherin von Modan, erklärte am Dienstag gegenüber CNN: "Wir haben die Nachricht erhalten, dass Sally Rooney ihr nächstes Buch nicht auf Hebräisch in Israel veröffentlichen wird. Leider wurde uns kein Grund genannt."

Tali fügte hinzu, dass die Korrespondenz mit Rooneys Verleger bereits vor einigen Monaten stattgefunden habe.

Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern kochte in diesem Sommer über und eskalierte rasch zu einer der schlimmsten Gewaltausbrüche zwischen den beiden Seiten in den letzten Jahren, mit Zusammenstößen in Jerusalem auf dem Gelände der Aqsa-Moschee und in der Nachbarschaft von Sheikh Jarrah, wo einer Gruppe palästinensischer Familien die Vertreibung aus ihren Häusern zugunsten einer jüdischen Siedlerorganisation drohte. Die im Gazastreifen ansässige militante Gruppe Hamas hatte einen 11-tägigen Krieg mit dem israelischen Militär ausgelöst, als sie Raketen auf Jerusalem abfeuerte.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Prominenter zu diesem Thema Stellung bezieht.

Im Mai gehörten Rage Against the Machine, Patti Smith und Roger Waters von Pink Floyd zu den Hunderten von Musikern, die sich in einem offenen Brief für die Rechte der Palästinenser einsetzten und die Künstler aufforderten, Auftritte in israelischen Kultureinrichtungen zu boykottieren.

Quelle: edition.cnn.com