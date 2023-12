Kirche - Sächsischer Bischof schenkt zu Weihnachten Mut und Hoffnung

Die Bischöfe Tobias Bilz und Heinrich Timmelifus von der Evangelischen Landeskirche Sachsens und der Diözese Dresden-Meisen erinnerten an den Glauben an Heiligabend. „Weihnachten ist ein Feiertag der Hoffnung und des Trotzes gegenüber dem, was offensichtlich erscheint“, sagte Beards am Freitag über die biblische Tradition. Seine katholischen Brüder wünschten sich in Kriegszeiten „Reue und Versöhnung“.

„Bild“ wies darauf hin, dass die in der Weihnachtsgeschichte beschriebene Situation für die damaligen Menschen gleichermaßen verwirrend und beängstigend sei. „Das war keine harmonische Feier in einem schön dekorierten Raum.“ Doch der Hirte, der das Kind im Stall entdeckte, wurde „unter ungewissen Umständen“ zum aktiven Gestalter einer neuen Zeit. „Ich möchte, dass ich und unsere Gesellschaft nicht von einer perfekten Welt träumen, die andere für uns aufbauen und erhalten, sondern dass wir mutig ins Unbekannte vorstoßen.“

Laut Tim Rivers wurden diese Maßstäbe mit der Geburt Jesu auf den Kopf gestellt. „Für seine Leute stellt er die Liebe in den Mittelpunkt und das kann Situationen umkehren und verändern“, sagte er. „Wenn das Verhalten mehr ist als nur richtig und fair, nach dem Motto „Auge um Auge, Zahn um Zahn“, tun Menschen Dinge, die nicht unbedingt erwartet werden, aber weit über den Erwartungen liegen, sich plötzlich umdrehen, Schuld eingestehen, vergeben. „Angesichts der Ukraine und der eskalierenden Gewalt im Nahen Osten ist Bekehrung und Versöhnung mein Weihnachtswunsch; vielleicht können wir erleben, dass trotz des Hasses der Menschheit Wunder und überraschende Dinge geschehen – das ist meine Hoffnung und mein Gebet.“ "

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de