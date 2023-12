Fachkräftemangel - Sachsen will Suche nach Fachkräften verstärken

Sachsen will dem Fachkräftemangel durch eine gezielte Suche nach Talenten aus dem Ausland begegnen. Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) erklärt, dass dies unerlässlich sei, um der Wirtschaft auch in Zukunft genügend Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen. "Wenn wir unseren Wohlstand erhalten und ausbauen wollen, müssen wir zunächst die besten Ideen zur Nachwuchsgewinnung entwickeln."

Diesen Weg, so Gemkow, beschreiten die jetzt eröffneten Auslandsrepräsentanzen der sächsischen Hochschule mit Bravour. Dies sei die Basis für den Erfolg des Wissenschafts- und Wirtschaftsstandortes in den kommenden Jahrzehnten. "Allgemeine Zuwanderung ist keine Antwort auf den Fachkräftemangel in vielen Teilen des Industrielandes Sachsen. Wir brauchen qualifizierte Zuwanderer aus dem Ausland."

Quelle: www.stern.de