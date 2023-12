Soziales - Sachsen stellt 5,2 Millionen Euro für Kurzzeitpflege bereit

Sachsen stellt im kommenden Jahr 5,2 Millionen Euro für die Kurzzeitpflege bereit, womit zunächst 130 zusätzliche Plätze geschaffen werden sollen. „Wir geben wichtige Impulse, um die häusliche Pflege zu stärken und die Belastungen durch die Pflege von Angehörigen deutlich zu reduzieren“, sagte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) nach einer Kabinettssitzung am Dienstag in Dresden. „Dies gilt insbesondere nach Krankenhausaufenthalten, während der Ferien.“ oder in den Ferien.“ In Krisensituationen wird die Kurzzeitpflege zu einer tragenden Säule der Sicherheit, die auch in Übergangszeiten eine gute Betreuung der Bedürftigen ermöglicht.

Copping sagte, die überwiegende Mehrheit der pflegebedürftigen Menschen erhalte diese zu Hause. Derzeit sind in Sachsen rund 310.000 Menschen auf Pflege angewiesen. Davon werden 47.286 in Einrichtungen und die übrigen in häuslicher Pflege betreut. Der Minister sagte, viele Angehörige seien überlastet und überarbeitet. Nach der Erweiterung um 130 Plätze im neuen Jahr werden im nächsten Jahr 70 weitere Plätze hinzukommen.

Das Ministerium rechnet damit, in den kommenden Jahren insgesamt 20 Millionen Euro für diesen Zweck bereitzustellen. In allen Regionen und kreisfreien Städten werden neue Standorte entstehen. Derzeit gibt es in Sachsen 1.141 Kurzzeitpflegeplätze

Quelle: www.stern.de