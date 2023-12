3. Liga - Saarbrücken feiert zum Jahresabschluss einen Sieg gegen Ulm

Der Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken ist weiter auf Erfolgskurs. Saar beendete das Jahr und startete am Dienstag mit einem 2:1 (1:0)-Sieg über den SSV Ulm in die Rückrunde. Calogero Rizzuto (33. Minute) brachte die Saarbrücker in Führung, ehe Tom Gall (68. Minute) überraschend den Ausgleich erzielte. Torschütze Kai Brünker (Nr. 77) erzielte den Siegtreffer. Der FCS ist wettbewerbsübergreifend seit neun Spielen in Folge ungeschlagen. Mit 30 Punkten geht der DFB-Pokal-Viertelfinalist in die Winterpause.

Saarbrücken kontrollierte von Beginn an das Spiel und ließ Ulm nicht in die Bredouille kommen. Marcel Gauss (3.) hatte früh die Chance zum 1:0, doch Gästetorwart Christian Ortag klärte den Ball schnell mit dem Fuß. Patrick Sontheimer und Dominik Becker (21.) scheiterten später an zwei Chancen. Rizzuto schoss schließlich aus 20 Metern ins linke Eck und ging zur verdienten Führung.

Nach dem Wiederanpfiff übte die Heimmannschaft weiterhin Druck aus und es wurde erwartet, dass sie früh in Führung gehen würde. Doch weder Manuel Zeitz (47.) noch Simon Stetler (53.) fanden den Ball im Ulmer Tor. Der Ausgleich des Neulings kam aus dem Nichts, als FCS-Torhüter Tim Patrock eine Flanke falsch einschätzte.Brunk gelang der verdiente Siegtreffer.

