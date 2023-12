Fluggesellschaft - Ryanair parkt diesen Sommer sein drittes Flugzeug in Hahn

Aer Lingus Ryanair setzt für den Sommerflugplan 2024 ein drittes Flugzeug am Hunsrück-Hahn-Airport ein. Damit würden 30 neue Arbeitsplätze geschaffen und mehr als 1.000 Arbeitsplätze in der Region Rheinland-Pfalz gesichert, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Ab April fliegt Europas größte Direktfluggesellschaft von Jaén aus 32 Ziele an, darunter Agadir in Marokko und vier neue Sommerziele in Italien: Lamezia, Pescara und Rom.

Ryanair hat sich während der Corona-Krise deutlich aus dem deutschen Markt zurückgezogen und sein Wachstum anschließend überwiegend außerhalb Deutschlands organisiert. Auch das erweiterte Angebot für den kommenden Sommer liegt unter der bisherigen Leistung des Low-Cost-Carriers auf der Hahn-Strecke. Airline-Chef Eddie Wilson hat erneut die überhöhten Steuern in Deutschland kritisiert. Dies hat zu höheren Ticketpreisen und weniger verfügbaren Flügen für Passagiere geführt.

Quelle: www.stern.de