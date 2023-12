Energiekonzern - RWE erwirbt Windprojekt Vattenfall

Energiekonzern RWE übernimmt ein Portfolio von drei Offshore-Windprojekten vor der Ostküste Englands vom schwedischen Energieversorger Vattenfall. RWE gab am Donnerstagabend bekannt, dass der Kaufpreis für die drei Projekte mit einer geplanten Leistung von jeweils 1,4 GW auf einem Unternehmenswert von 963 Millionen Pfund (1,1 Milliarden Euro) basiert. Sie liegen 50 bis 80 Kilometer vor der Küste Norfolks. Die Projekte werden voraussichtlich noch in diesem Jahrzehnt in Betrieb genommen.

RWE sagte, dass nach 13 Jahren Entwicklungsarbeit alle drei Projekte zum Netzanschluss verpflichtet seien und alle erforderlichen Genehmigungen erhalten hätten. Das Energieunternehmen hofft unter anderem, das Portfolio zu erwerben, um die Entwicklung des Boreas-Projekts in Norfolk wieder aufzunehmen, die aufgrund steigender Kosten ins Stocken geraten war.

Quelle: www.stern.de